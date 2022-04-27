Павербанки, генератори й танки: що шукають та купують українці під час війни

Під час війни українці активно почали купувати речі, які допомагають вижити в умовах бойових дій

Російсько-українська війна змінила як купівельні вподобання українців, так і як платоспроможність. Запити змінилися відповідно до нової реальності: зріс попит на павербанки, а замість диванів почали шукати товари першої необхідності, розповіли аналітики платформи OLX.

Ноутбуки стали на 40% більше цікавити покупців. Пошуки телефонів на OLX зросли у 2,5 раза. До них шукають додаткові джерела живлення, павербанки, які до російського вторгнення майже не цікавили українців.

Українці стали надавати перевагу комфорту. Так, куртки, сукні та черевики замінили кросівки (попит зріс удвічі), спортивні костюми та валізи – 35 та 33 млн запитів відповідно. Також покупці вперше почали шукати на OLX тактичні куртки.

Серед дитячих товарів лідерами залишається сезонний одяг (кросівки та куртки) і дитячий транспорт (велосипеди та самокати), який шукали понад 48 млн разів. У порівнянні з довоєнним періодом, попит на велосипеди зріс у 2,5 раза.

У 100 разів збільшились пошуки спальних мішків, які в несезон до війни не мали попиту.

За майже 2 місяці протистояння на OLX з’явилися і нові запити, як от танк (майже 5 млн пошуків) та бронежилети (40 млн пошуків). Однак їх продаж на платформі заборонений і подібні оголошення деактивуються з метою підтримки безпеки та боротьби з перепродажем гуманітарної допомоги.

Дивани, шафи та кухні завжди були в топі пошуків категорії “Дім і сад”, однак війна внесла свої корективи в потреби українців. Традиційно популярні товари змінили засоби першої необхідності – генератори (60 млн пошуків), буржуйки і матраци (11,8 та 7,4 млн пошуків відповідно). Також користувачі активно шукають борошно, саджанці та картоплю.

У мирний час в категорії “Тварини” більше шукали свійську худобу, проте після 24 лютого пошукові запити різко змінилися. Найпопулярніший запит – «віддам тварину» – зріс у 4 рази й свідчить про те, що українці розглядають варіант прихистити домашніх тварин, які втратили домівки та господарів. Разом з тим, у 63 рази виріс попит на переноски для тварин, а от корм до війни не шукали взагалі, однак зараз він знаходиться в п’ятірці найпопулярніших запитів у категорії. В топі пошуків, 63,7 млн разів, французькі бульдоги. Скоріш за все, українці шукають собак, яких роздавали із розплідників під час евакуації з гарячих точок.

До слова,від початку війни середній чек покупок на OLX зріс на 75% з 578 грн до 1 000 грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2021 року вартість найдорожчого товару в березні-квітні зросла на 4 200 грн.

Нагадаємо, Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за перший місяць війни.

Особливо подорожчали гречана крупа й цибуля. Ці товари також було найскладніше найти на полицях магазинів.