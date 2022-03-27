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    Економіка та фінанси

    Уряд обмежив ціни на «преміальне» пальне

    Максимальна ціна бензину на АЗС не повинна перевищувати 35,53 грн/літр - Уряд обмежив ціни на «преміальне» пальне
    Максимальна ціна бензину на АЗС не повинна перевищувати 35,53 грн/літр
    фото з відкритих джерел

    Рішення Кабміну нівелює можливість для деяких АЗС ставити необґрунтовано високі ціни

    Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка регламентує, що ціна на так зване «преміальне» пальне не може більш ніж на 5% перевищувати ціни звичайного пального. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

    За його словами відповідне рішення, нівелює можливість для деяких АЗС ставити необґрунтовано високі ціни.

    Очільник уряду наголосив, що сьогоднішня ціна на пальне дозволяє паливним компаніям отримувати справедливу маржу, а значить продовжувати працювати.

    Напередодні Міністерство економіки оприлюднило середню вартість бензинів та дизпалива, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на кінець березня. З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 35,53 грн/літр, на «звичайне» дизпаливо – 37,43 грн/літр.

    Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України на багатьох АЗС виник серйозний дефіцит пального і подекуди бензин продавали максимум по 20 літрів в «одні руки». Кабмін ухвалив рішення, яке допоможе збільшити кількість пального.

    Теги: росія окупанти війна бензин ціни АЗС Україна Telegram уряд окупація Денис Шмигаль пальне #stoprussia
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    Уряд обмежив ціни на «преміальне» пальне