За час війни ціни на продукти в Україні виросли на 20-25%

Держпродспоживслужба виявила порушення цінової політики у кожному другому об’єкті господарювання

За місяць війни ціни на деякі категорії продуктів в Україні виросли на чверть. Про це пише пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Порівнюючи ціни станом на 4 квітня із показниками 23 лютого (останнім днем перед початком війни – ред.), у Держпродспоживслужба зазначила, що порушення були зафіксовані у кожному другому із 3000 перевірених суб’єктів господарювання.

Особливо високе зростання ціни зафіксоване у таких категорій продуктів:

хліб пшеничний – на 28,5 %;

хліб житньо-пшеничний –12,5 %;

крупа гречана –25,5 %;

макаронні вироби – 24,5 %;

олія соняшникова – 11,9 %;

цибуля ріпчаста –27,2 %.

«За результатами проведеної роботи були знижені ціни до економічно обґрунтованого рівня, виставлені цінники на товари, відновлювалася робота терміналів, алкоголь знімався з реалізації», – зазначили у Держпродспоживслужбі.

Держустанова вимагає від бізнесу продавати соціально значущі товари та товари протиепідемічного призначення винятково за економічно обґрунтованою ціною, а не займалися необґрунтованим підняттям роздрібних цін.

Нагадаємо, що заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма ще 20 березня наголосив, що несправедливе завищення цін у продуктових і аптечних мережах буде прирівняно до мародерства.

А «Укрзалізниця» ще з 17 березня почала створювати стратегічний запас харчових продуктів по всій Україні.

Додамо, ООН прогнозує, що через російсько-українську війну ціни на продукти харчування у всьому світі зростуть приблизно на 20%.