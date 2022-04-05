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    За час війни ціни на продукти в Україні виросли на 20-25%

    Держпродспоживслужба виявила необґрунтоване підвищення ціни на продукти харчування - За час війни ціни на продукти в Україні виросли на 20-25%
    Держпродспоживслужба виявила необґрунтоване підвищення ціни на продукти харчування
    фото: Pixabay

    Держпродспоживслужба виявила порушення цінової політики у кожному другому об’єкті господарювання

    За місяць війни ціни на деякі категорії продуктів в Україні виросли на чверть. Про це пише пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

    Порівнюючи ціни станом на 4 квітня із показниками 23 лютого (останнім днем перед початком війни – ред.), у Держпродспоживслужба зазначила, що порушення були зафіксовані у кожному другому із 3000 перевірених суб’єктів господарювання.

    Особливо високе зростання ціни зафіксоване у таких категорій продуктів:

    • хліб пшеничний – на 28,5 %;
    • хліб житньо-пшеничний –12,5 %;
    • крупа гречана –25,5 %;
    • макаронні вироби – 24,5 %;
    • олія соняшникова – 11,9 %;
    • цибуля ріпчаста –27,2 %.

    «За результатами проведеної роботи були знижені ціни до економічно обґрунтованого рівня, виставлені цінники на товари, відновлювалася робота терміналів, алкоголь знімався з реалізації», – зазначили у Держпродспоживслужбі.

    Держустанова вимагає від бізнесу продавати соціально значущі товари та товари протиепідемічного призначення винятково за економічно обґрунтованою ціною, а не займалися необґрунтованим підняттям роздрібних цін.

    Нагадаємо, що заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма ще 20 березня наголосив, що несправедливе завищення цін у продуктових і аптечних мережах буде прирівняно до мародерства.

    А «Укрзалізниця» ще з 17 березня почала створювати стратегічний запас харчових продуктів по всій Україні.

    Додамо, ООН прогнозує, що через російсько-українську війну ціни на продукти харчування у всьому світі зростуть приблизно на 20%.

    Теги: продукти ціни Україна
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    За час війни ціни на продукти в Україні виросли на 20-25%