В Україні впадуть ціни на авто: які марки подешевшають на тисячі доларів
Набув чинності закон, який на час воєнного стану скасовує мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів
В Україні найближчим часом помітно подешевшають автомобілі, насамперед це стосується мікроавтобусів та мінівенів, повідомляє спеціалізований сайт AutoRia.
Пов’язане таке падіння цін із тим, що в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовує мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.
На думку експертів, в Україні мікроавтобуси та мінівени випуску від 2010 року подешевшають на суму від $4 до $8 тис.
Найсильніше в ціні має впасти Fiat Ducato, на $8 тис., – до позначки у $5,9 тис.
Також подешевшати можуть:
- Renault Master – на $5 тис., до $6 тис.;
- Opel Vivaro – на $3,7 тис., до $6,3 тис.
Також подешевшають легкові автомобілі 2000-2018 років випуску, в середньому зниженні ціни складе $1800-3900.
Не зважаючи на скасування більшості внесків та податків, заплатити за розмитнення під час воєнного часу все ж таки доведеться. Точніше за витрати, не пов'язані з розмитненням:
- внесок до ПФУ для першої реєстрації від 3% до 5% вартості авто;
- реєстрація – 190,15 грн;
- бланк свідоцтва – 114 грн;
- номерні знаки – 135 грн.
Ускладнює всю процедуру те, що в Україні нині заборонено виїжджати за кордон практично всім чоловікам віком від 18 до 60 років. Це означає, що зайнятися цією процедурою зможуть переважно жінки або доведеться скористатися платними послугами.
Нагадаємо, у перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставляння гуманітарних вантажів. А через місяць після масштабного військового вторгнення Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян.