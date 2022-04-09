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    Економіка та фінанси

    В Україні впадуть ціни на авто: які марки подешевшають на тисячі доларів

    Найсильніше в ціні має впасти Fiat Ducato - В Україні впадуть ціни на авто: які марки подешевшають на тисячі доларів
    Найсильніше в ціні має впасти Fiat Ducato
    фото з відкритих джерел

    Набув чинності закон, який на час воєнного стану скасовує мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів

    В Україні найближчим часом помітно подешевшають автомобілі, насамперед це стосується мікроавтобусів та мінівенів, повідомляє спеціалізований сайт AutoRia.

    Пов’язане таке падіння цін із тим, що в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовує мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.

    На думку експертів, в Україні мікроавтобуси та мінівени випуску від 2010 року подешевшають на суму від $4 до $8 тис.

    Найсильніше в ціні має впасти Fiat Ducato, на $8 тис., – до позначки у $5,9 тис.

    Також подешевшати можуть:

    • Renault Master – на $5 тис., до $6 тис.;
    • Opel Vivaro – на $3,7 тис., до $6,3 тис.

    Також подешевшають легкові автомобілі 2000-2018 років випуску, в середньому зниженні ціни складе $1800-3900.

    Не зважаючи на скасування більшості внесків та податків, заплатити за розмитнення під час воєнного часу все ж таки доведеться. Точніше за витрати, не пов'язані з розмитненням:

    • внесок до ПФУ для першої реєстрації від 3% до 5% вартості авто;
    • реєстрація – 190,15 грн;
    • бланк свідоцтва – 114 грн;
    • номерні знаки – 135 грн.

    Ускладнює всю процедуру те, що в Україні нині заборонено виїжджати за кордон практично всім чоловікам віком від 18 до 60 років. Це означає, що зайнятися цією процедурою зможуть переважно жінки або доведеться скористатися платними послугами.

    Нагадаємо, у перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставляння гуманітарних вантажів. А через місяць після масштабного військового вторгнення Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян.

    Читайте також: Розмитнення авто в умовах воєнного стану: що треба знати

    Теги: росія окупанти Верховна Рада податки війна імпорт акциз закон ціни ПДВ Україна кордон реєстрація окупація час Opel Renault Fiat #stoprussia
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    В Україні впадуть ціни на авто: які марки подешевшають на тисячі доларів