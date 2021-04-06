Великий провайдер втратив права на трансляцію провідних каналів

Чотири українські медіагрупи StarLightMedia, Медіа Групи Україна, 1 + 1 media і Інтер в односторонньому порядку розірвали договори з провайдером «Ланет »

Провайдер може втратити чимало абонентів через конфлікт з медіагрупами

Один з найбільших інтернет-провайдерів України «Ланет» припиняє трансляцію найпопулярніших українських каналів. Мова йде про телеканали чотирьох медіагруп (StarLightMedia, Медіа Групи Україна, 1+1 media і Інтер).

Як йдеться на сторінці провайдера у «Фейсбук», вони не змогли «налагодити діалог із медіагрупами та перевести переговори в конструктивне русло».

Отже, «Ланет» припиняє трансляцію наступних каналів:

ICTV, Новий канал, СТБ, М1, М2, ОЦЕ (StarLightMedia) – 1 травня 2021 року;

Україна, НЛО TV, Індиго TV (Медіа Група Україна) – 5 травня 2021 року;

1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, Бігуді, Уніан (1+1 media) – 19 травня 2021 року;

Квартал TV, Bolt, StarFamily, StarCinema, FilmUA Drama, КусКус, 36,6 (канали, що дистриб’ютуються 1+1 media) – 19 травня 2021 року;

Інтер, К1, К2, НТН, Мега, Enter-фільм, Піксель, Zoom (Inter Media Group) – 21 травня 2021 року.

Далі пресслужба компанії пояснює причини конфлікту тим, що за чотири роки сума, яку провайдери виплачують медіагрупам за одного абонента, зросла майже у шість разів: з 4,95 грн у 2017 році до 28,1 грн у 2021.

«Щорічне систематичне підвищення цін на ретрансляцію змушує все більшу кількість ТБ-операторів закривати напрям телебачення. Так, згідно зі звітами Нацради за 2020 рік вони отримали 43 заяви на анулювання ліцензій, у 2019 році – 29», - йдеться у повідомленні.

Також «Ланет» поскаржився, що медіагрупи регулярно намагаються втручатися у господарську діяльність провайдерів.

«Одним із найгучніших таких випадків був тиск з боку 1+1 media влітку 2020 року. Такими діями медіагрупи намагались змусити незалежні канали закодувати свій сигнал на супутнику. Тоді результатом конфлікту став взаємний публічний обмін звинуваченнями та відновлення взаємовідносин зі збереженням попередніх домовленостей. Як покарання «непокірному» Ланету 1+1 media відключили свої канали на чотири дні», – розповіли у компанії.

«Зростання ціни на телебачення для абонентів – це наслідок вимог медіагруп. Однак, навіть їх виконання не гарантує, що медіагрупи зі своєї сторони будуть дотримуватись укладених договорів. Ба більше, у будь-який момент вони можуть продиктувати нові правила під загрозою «покарання», як це відбувається зараз з Мережею Ланет. А як результат страждають не лише провайдери, а й абоненти», – резюмував провайдер.

До слова, раніше «Ланет» заблокував низку проукраїнських інформаційних інтернет-порталів через сумнівне судове рішення Печерського суду, яке потім втратило свою силу через закриття справи. У цьому списку опинився і «Главком».

Нагадаємо, суддя Печерського районного суду Тетяна Ільєва ухвалила рішення накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності видання «Главком». Суд постановив блокувати роботу видання всім інтернет-провайдерам і мобільним операторам на території України.

Суддя Ільєва ухвалила таке рішення за клопотанням представника колишнього керівника «Спецтехноекспорту» Павла Барбула. Він намагається заблокувати роботу низки інформаційних видань, які висвітлювали його діяльність.

Зазначимо, що старший слідчий Печерського управління поліції Василь Поплавський ухвалив рішення про закриття кримінальної справи в зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Проте деякі провайдери вже кинулися виконувати сумнівну ухвалу суду. Йдеться зокрема про мобільний оператор «Лайфселл», інтернет-провайдери Triolan і «Інформаційні технології» тощо.

Інформаційне агентство «Главком» звертається до всіх зазначених вище операторів з вимогою розблокувати сайт https://glavcom.ua/ і припинити перешкоджанню журналістської діяльності нашої редакції та інших ЗМІ».



