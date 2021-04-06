Карантинні тарифи київських таксі дослідить Антимонопольний комітет

Дві з трьох провідних служб таксі у Києві мають іноземне коріння

Кияни закидали контролюючі органи скаргами на ціни у столичних таксомоторах

Стрімке підняття цін київськими службами таксі після введення в місті карантинних обмежень може містити ознаки нечесної конкуренції та зловживання монопольним становищем. Про це написав глава Київського обласного територіального відділення Антимонольного комітету України Олексій на своїй сторінці у Facebook.

Чиновник зазначає, що 31 березня міська влада Києва ухвалила рішення обмежити проїзд у транспорті, в т.ч метро через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу та розробити порядок та забезпечити видачу спеціальних перепусток, чим миттєво скористалися київські служби таксі.

У зв’язку з цим вартість замовлення таксі в Києві зросла в два-три рази в перший же день дії жорстких карантинних обмежень – 5 квітня, про це свідчить інформація в популярних сервісах замовлення таксі, численні повідомлення в ЗМІ та скарги киян.

Олексій Хмельницький зазначає, що антимонопольні органи протягом останніх двох днів отримали велику кількість скарг на цінову політику служб таксі. Особливо вразила киян цінова політика таких компаній, як Uber, Bolt та «Уклон», що мають левову частку замовлень у Києві. Автор допису вказує, що перші дві компанії мають іноземне коріння та працюють через відповідні додатки.

«Таку кількість скарг ми не можемо ігнорувати. Тим більше, що ситуація може свідчити про наявність в діях перевізників та особливо організаторів таких перевезень можливих ознак порушення, передбаченого частиною третьою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання) та/або частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (зловживання монопольним (домінуючим) становищем)», – пише Олексій Хмельницький.

Нагадаємо, що сьогодні вранці ціни на таксі у популярних сервісів Uklon та Uber знову виросли щонайменше вдвічі.

Самі власники служб таксі запевняють, що тарифи не були підняті навмисно, а сформувалися через алгоритми динамічного ціноутворення, якими користуються у таксомоторних службах і які у автоматичному режимі зреагували на підвищення попиту.