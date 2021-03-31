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    Заступник голови Конституційного суду задекларував храм (фото)

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    Заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий має храм площею 201 м2

    Головатий володіє храмом Української православної церкви в селищі Вільшана (Черкаська область)

    Заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий, у декларації якого НАЗК восени виявило невідповідність на понад 3,6 мільйона гривень, задекларував храм.

    Відповідні дані вказано в його декларації про доходи за 2020 рік.

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    Згідно з документом, Головатий з 22 липня 2010 року володіє храмом Української православної церкви в селищі Вільшана (Черкаська область). Площа обʼєкту становить 201 м2.

    Храм УПЦ КП у Вільшані. Фото: Свято-Покровська парафія
    Храм УПЦ КП у Вільшані. Фото: Свято-Покровська парафія

    Також заступник голови КСУ задекларував земельну ділянку в цьому селищі.

    Окрім цього, у декларації судді вказані житловий будинок площею 464 м2 і чотири земельні ділянки в Київській області (село Оленівка), дві квартири в Києві площею 142,4 і 96,6 м2 та 50% власності на житловий будинок у Смілі Черкаської області.

    Головатий вказав у декларації 25 тисяч гривень, €15 тисяч і $10 тисяч готівкою, а також 700 тисяч гривень, €9 тисяч і $735 у банку.

    Раніше Разумков показав, чим володіє: Tesla, величезні будинки і 28 мільйонів готівкою.

    Також голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія подав декларацію про доходи за 2020 рік. У ній він вказав безліч ювелірних виробів, кілька автомобілів, будинки і квартири.

    Нагадаємо, в понеділок премьер-міністр України Денис Шмигаль подав щорічну декларацію про доходи. В ній вказані готівку в різних валютах, будинок, земельні ділянки та автомобіль.

    Як повідомляв «Главком», міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав декларацію за минулий рік. Він задекларував колекцію годинників, картин, а також золото і мільйони на банківських рахунках. Автомобілів у Авакова немає.

    Напередодні й новий міністр агрополітики показав свої статки. Роман Лещенко задекларував торік дохід у розмірі 1,225 млн гривень.

    Раніше міністр економіки Петрашко задекларував будинки, люксові авто і мільйони готівкою.

    А от міністр оборони торік отримав 2 млн грн доходів.

    Також стало відомо, що задекларував міністр освіти Шкарлет.

    Теги: церква Конституційний суд Українська православна церква декларація суддя НАЗК Черкащина майно
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