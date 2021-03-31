У НАЗК розповіли, хто хоче захопити контроль над органом

Голова НАЗК: Рішення Конституційного суду відкинуло нас на рік назад

За чинною процедурою моніторинг способу життя суддів не може бути ефективним. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Національного агентства з запобігання корупції Олександр Новіков.

У жовтні 2020 року Конституційний суд фактично заборонив Агентству моніторити декларації чиновників, але потім Верховна Рада повернула НАЗК такі функції. При цьому парламент викреслив із компетенцій Агентства перевірку декларацій суддів.

Відповідаючи на питання, наскільки це рішення Конституційного суду поламало роботу НАЗК, Новіков сказав: «Якщо брати глобально, то до відновлення повноважень НАЗК антикорупційне законодавство відкотилося до рівня навіть не 2014 року, коли було створено агентство, а до рівня початку 2000-х років».

«Фактично це рішення скасувало можливість притягнення всіх високопосадовців за пов’язані з корупцією правопорушення, а також за недостовірні відомості в деклараціях. Зараз практично всі повноваження, крім перевірки суддів, нам повернуті. Але можна сказати, що НАЗК повернулося на рік назад: зараз березень 2021-го, але з точки зору виконання наших функцій ми в березні 2020-го, тобто рік роботи перекреслений повністю. Щодо перевірки суддів, то моніторинг їхнього способу життя за чинною процедурою не може бути ефективним», – наголосив голова Агентства.

На його думку, в контролі над НАЗК «зацікавлені всі, бо це єдиний орган, який має повноваження перевіряти високопосадовців, політичні партії, плюс – здійснює контроль дотримання законодавства про конфлікт інтересів, формування антикорупційної політики».

Новіков підкреслив, що «наразі чинний закон гарантує незалежність НАЗК». Він зазначив, що незалежність гарантується окремим порядком фінансування, призначенням голови агентства за міжнародною участю, також виключно законом передбачений порядок звільнення голови НАЗК лише після негативного висновку комісії з оцінювання діяльності агентства. «Ця комісія має бути створена урядом у кінці цього року і провести аудит діяльності за два роки. Тобто це такий особливий порядок, який гарантує незалежність від будь-яких впливів і робить цей орган аполітичним», – наголосив голова НАЗК.

Проте, за його словами, за останній рік «найбільшу зацікавленість у контролі за НАЗК і руйнуванні його роботи проявив Конституційний Суд». «Чи є інші зацікавлені особи в такому рішенні КС? Безумовно. Хоча би ті, кримінальні провадження стосовно яких знаходились і розглядалися у Вищому антикорупційному суді», – сказав Новіков.

Він відзначив: «Наразі ми бачимо, як представники всіх фракцій парламенту зареєстрували законопроєкт, спрямований на позбавлення нас повноважень контролю політичних фінансів». Також, за його словами, «регламентний комітет Ради підтримав законопроєкт, який передбачає звільнення без мотивів голови НАЗК шляхом заслуховування звіту у Раді».

«Це суперечить Конвенції ООН проти корупції і нашим міжнародним зобов’язанням, зокрема, угоді про безвіз з ЄС. Ми сприймаємо це як природний процес і свідчення того, що працюємо ефективно», – резюмував Новіков.

17 березня Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради розглянув законопроєкт № 4329. Документом пропонується надати парламенту повноваження з призначення після проведення відкритого конкурсу та звільнення голови НАЗК. Також Раді пропонують надати функції щодо формування половини складу Конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду голови НАЗК, наділити парламент повноваженнями щодо формування та проведення конкурсу для створення Громадської ради, встановити інструменти парламентського контролю за діяльністю НАЗК.

На сайті парламенту повідомляється: «За наслідками розгляду питань порядку денного засідання Комітетом було прийнято рішення та ухвалені відповідні висновки».

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