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    «Шоу брехні»: німецькі журналісти про виступ Лаврова у Туреччині

    «Шоу брехні»: німецькі журналісти про виступ Лаврова у Туреччині
    фото з відкритих джерел

    Лавров розповів нові безглузді казки

    Німецькі журналісти критично поставилися до виступу Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та назвали його брехуном. Про це йдеться у матеріалі німецького видання Bilt.

    У матеріалі йдеться про те, що у переговорах РФ та Росії прогресу не було – ні припинення вогню, ні зближення, і тим більше кінця страшної війни в Україні не видно.

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба залишався дипломатичним після півторагодинних переговорів в Анталії, Туреччина, але ледве приховав гіркоту з приводу протверезного результату.

    Насправді пік надій на перемир'я швидко обернувся безсовісним цинічним показом брехні Лавровим, обличчям путінської пропаганди там.

    На власній прес-конференції в окремому залі готелю Regnum Carya в Анталії міністр закордонних справ Росії протягом години робив гротескні заяви, говорячи набагато довше, ніж Кулеба, якому не було чого особливо сказати. На додаток до вже традиційних звинувачень у тому, що Україна має бути «денацифікована».

    Один із найбільших: США експлуатують збройові лабораторії в Україні, де створюють біологічну зброю.

    «Хоч як абсурдно це звучить, це дуже нагадує пропаганду в Сирії. Там маріонетка Путіна Асад застосував хімічну зброю, але звинуватив своїх супротивників у тому, що вони вбивають себе хімічною зброєю, щоб звинуватити сирійського диктатора. Лавров про вибух пологового будинку в Маріупулі (3 загиблих, 17 поранених): "Західні ЗМІ шукають лише сенсації, насправді українські бойовики тримали у заручниках мирних мешканців!". Він повторив це тричі і поводився агресивно і нетерпляче, бо журналісти продовжували ставити запитання», – йдеться в публікації німецького видання.

    Але, мабуть, він не погоджував цієї брехні з представником російського посольства в ООН. Там говорилося, що колишній пологовий будинок, перетворений на військовий об'єкт, зазнав бомбардування.

    Як заявив міністр МЗС Сергій Лавров, бомбардування окупаційними військами лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ.

    Нагадаємо, сьогодні пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та РФ Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова у рамках тристороннього саміту за участі голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

    Теги: Туреччина МЗС Росія ЗМІ міністр війна Сергій Лавров Україна Дмитро Кулеба
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    «Шоу брехні»: німецькі журналісти про виступ Лаврова у Туреччині