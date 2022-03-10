«Шоу брехні»: німецькі журналісти про виступ Лаврова у Туреччині

Лавров розповів нові безглузді казки

Німецькі журналісти критично поставилися до виступу Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та назвали його брехуном. Про це йдеться у матеріалі німецького видання Bilt.

У матеріалі йдеться про те, що у переговорах РФ та Росії прогресу не було – ні припинення вогню, ні зближення, і тим більше кінця страшної війни в Україні не видно.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба залишався дипломатичним після півторагодинних переговорів в Анталії, Туреччина, але ледве приховав гіркоту з приводу протверезного результату.

Насправді пік надій на перемир'я швидко обернувся безсовісним цинічним показом брехні Лавровим, обличчям путінської пропаганди там.

На власній прес-конференції в окремому залі готелю Regnum Carya в Анталії міністр закордонних справ Росії протягом години робив гротескні заяви, говорячи набагато довше, ніж Кулеба, якому не було чого особливо сказати. На додаток до вже традиційних звинувачень у тому, що Україна має бути «денацифікована».

︎Один із найбільших: США експлуатують збройові лабораторії в Україні, де створюють біологічну зброю.

«Хоч як абсурдно це звучить, це дуже нагадує пропаганду в Сирії. Там маріонетка Путіна Асад застосував хімічну зброю, але звинуватив своїх супротивників у тому, що вони вбивають себе хімічною зброєю, щоб звинуватити сирійського диктатора. ︎ Лавров про вибух пологового будинку в Маріупулі (3 загиблих, 17 поранених): "Західні ЗМІ шукають лише сенсації, насправді українські бойовики тримали у заручниках мирних мешканців!". Він повторив це тричі і поводився агресивно і нетерпляче, бо журналісти продовжували ставити запитання», – йдеться в публікації німецького видання.

Але, мабуть, він не погоджував цієї брехні з представником російського посольства в ООН. Там говорилося, що колишній пологовий будинок, перетворений на військовий об'єкт, зазнав бомбардування.

Як заявив міністр МЗС Сергій Лавров, бомбардування окупаційними військами лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ.

Нагадаємо, сьогодні пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та РФ Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова у рамках тристороннього саміту за участі голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.