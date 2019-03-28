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    Ryanair запускає рейси з Києва до Валенсії

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    Ryanair запускає рейси з Києва до Валенсії

    Продаж квитків на новий напрямок вже відкрито

    Лоукостер Ryanair запустить прямі рейси з Києва у Валенсію - іспанське курортне місто на березі Середземного моря - з 29 жовтня 2019 року.

    Польоти будуть виконуватися два рази на тиждень по вівторках і суботах. Вильоти з Валенсії о 06:15, вильоти з Києва - о 11:55. Час у дорозі становитиме близько 4 годин.

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    Продаж квитків на новий напрямок вже відкрито - переліт в одну сторону коштує від 66 євро з урахуванням усіх податків та перевезення маленької ручної поклажі.

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    Валенсія стане третім містом Іспанії в маршрутній мережі Ryanair з Києва. В кінці 2018 року лоукостер запустив рейси з української столиці в Барселону, а з 27 жовтня 2019 року почне літати з Києва до Мадрида.

    Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Ernest Airlines 16 березня відкриває новий рейс до Італії з аеропорту «Жуляни», який виконуватиметься за маршрутом Київ-Генуя.

    Джерело: avianews.com

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