Ryanair запускає рейси з Києва до Валенсії



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Продаж квитків на новий напрямок вже відкрито

Лоукостер Ryanair запустить прямі рейси з Києва у Валенсію - іспанське курортне місто на березі Середземного моря - з 29 жовтня 2019 року.

Польоти будуть виконуватися два рази на тиждень по вівторках і суботах. Вильоти з Валенсії о 06:15, вильоти з Києва - о 11:55. Час у дорозі становитиме близько 4 годин.

Продаж квитків на новий напрямок вже відкрито - переліт в одну сторону коштує від 66 євро з урахуванням усіх податків та перевезення маленької ручної поклажі.

Валенсія стане третім містом Іспанії в маршрутній мережі Ryanair з Києва. В кінці 2018 року лоукостер запустив рейси з української столиці в Барселону, а з 27 жовтня 2019 року почне літати з Києва до Мадрида.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Ernest Airlines 16 березня відкриває новий рейс до Італії з аеропорту «Жуляни», який виконуватиметься за маршрутом Київ-Генуя.

Джерело: avianews.com