На морських курортах України росте дефіцит готелів рівня 3-4 зірки



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Пляж Залізного Порту, Херсонська область

На курортах Херсонщини, яка приймала останні роки по 3,5 млн туристів, цього року очікують на значно більшу кількість відпочивальників

В Україні через збільшення потоку туристів зростає дефіцит номерного фонду в гарних готелях морських курортів. Про це повідомив директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук, пише УНН.

«Хорошого рівня пансіонати і готелі – середнього і вищого класу – бронюються наперед, набагато більше затребувані й значно швидше бронюються, але їх не вистачає, оскільки й іноземці починають активно подорожувати Україною, і цей сегмент доволі активно розвивається. На липень-серпень частина таких готелів уже заброньовані, багато дитячих таборів, які уже повністю заповнені, оскільки бронювання йде на два місяці вперед. І на сьогодні ситуація непогана», - розповів експерт.

За його словами, наразі в Україні не вистачає номерного фонду, зокрема на курортах Херсонщини, яка приймала, за приблизними підрахунками, десь 3,5 млн туристів, і цього року очікує на значно більшу кількість відпочиваючих. Тут на думку Царука, не вистачає готелів і пансіонатів рівня 3-4 зірки.

«Люди стали більше грошей витрачати на відпочинок, і відпочинок уже може дозволити собі більша кількість людей», - додав експерт.

Нагадаємо, при купівлі туристичного пакета в турагентстві, аби не стати жертвою шахраїв, варто уважно ознайомитись із договором, в якому прописані обов’язки сторін, перевірити інформацію про агентство через туроператора, здійснювати оплату у безготівковій формі, а після цього пересвідчитись у переведенні грошей туроператору.

Найбільш популярними напрямками для поїздок на літо для українців залишаються Туреччина та Єгипет, хоча потік туристів збільшився і в європейські країни.