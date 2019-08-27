Глава Білого Дому сплутав посаду китайського чиновника



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Лю Хе входить до Державної ради КНР, яку очолює прем’єр-міністр країни Лі Кецян

Дональд Трамп неправильно назвав посаду, яку займає Лю Хе в уряді КНР

Президент США заявив про те, що Китай протягом останніх місяців значно постраждав. Мова йде про негативні наслідки американських мит на китайські товари. Втім, в заяві Дональда Трампа не обійшлося і без курйозів.

Дональд Трамп вірить в щирість заяв КНР щодо бажання підписати угоду із торгівельних питань. До таких висновків лідер Білого Дому прийшов після телефонного дзвінка віце-прем’єра Державного ради КНР Лю Хе. Дональд Трамп повідомив, що китайський чиновник висловив сподівання щодо якнайскорішого досягнення угоди. Про це пише гонконгське видання The South China Morning Post.

Президент США неправильно назвав посаду, яку займає Лю Хе в уряді КНР. Так глава Білого Дому заявив, що Лю Хе є безпосереднім заступником лідера КНР Сі Цзиньпіна. Однак відповідну посаду віце-президента КНР займає Ван Цішань. А Лю Хе входить до Державної ради КНР, яку очолює прем’єр-міністр країни Лі Кецян.

Вважається, що неправильне розуміння посади Лю Хе призвело до певного пом’якшення в позиції Дональда Трампа по торгівельним протиріччям із КНР. Лідер США знову почав говорити про необхідність діалогу із Пекіном. Окремо Дональд Трамп пояснив журналістам, чому минулого тижня він назвав Сі Цзиньпіна в Twitter ворогом, а цього тижня великим лідером. Лідер США повідомив, що таким чином він звик вести переговори.