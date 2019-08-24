Протести у Гонконгу: поліція застосувала сльозогінний газ



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Протести у Гонконгу Фото: REUTERS

Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів поблизу поліцейського відділку

У Гонконгу правоохоронці застосували проти учасників сьогоднішніх демонстрацій сльозогінний газ, щонайменше одна особа була затримана.

Про це повідомляє AFP у своєму акаунті у Twitter.

«Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів поблизу поліцейського відділку. Наразі щонайменше одна людина затримана», – йдеться в дописі.

Як повідомлялося, масові протести розпочалися в Гонконгу в першій половині червня у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки в закон про екстрадицію, які дозволили б видавати підозрюваних у скоєнні злочинів на материкову частину Китаю.

Коли влада Гонконгу відмовилася від внесення поправок, демонстранти зажадали розслідування застосування поліцією надмірно жорстких методів проти учасників протестів, а також відставки голови адміністрації Керрі Лам.

Нагадаємо, в міжнародному аеропорту Гонконгу у вівторок увечері, 13 серпня, поновилися сутички між поліцією і протестувальниками.

149 осіб були заарештовані з 9 по 12 серпня, їм висунуто підозри у незаконних зборах, перешкоді роботі та нападах на поліцейських, володінні зброєю та небезпечними предметами.