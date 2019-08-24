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    Протести у Гонконгу: поліція застосувала сльозогінний газ

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    <p>Протести у Гонконгу</p> - Протести у Гонконгу: поліція застосувала сльозогінний газ

    Протести у Гонконгу

    Фото: REUTERS

    Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів поблизу поліцейського відділку

    У Гонконгу правоохоронці застосували проти учасників сьогоднішніх демонстрацій сльозогінний газ, щонайменше одна особа була затримана.

    Про це повідомляє AFP у своєму акаунті у Twitter.

    «Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів поблизу поліцейського відділку. Наразі щонайменше одна людина затримана», – йдеться в дописі.

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    Як повідомлялося, масові протести розпочалися в Гонконгу в першій половині червня у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки в закон про екстрадицію, які дозволили б видавати підозрюваних у скоєнні злочинів на материкову частину Китаю.

    Коли влада Гонконгу відмовилася від внесення поправок, демонстранти зажадали розслідування застосування поліцією надмірно жорстких методів проти учасників протестів, а також відставки голови адміністрації Керрі Лам.

    Нагадаємо, в міжнародному аеропорту Гонконгу у вівторок увечері, 13 серпня, поновилися сутички між поліцією і протестувальниками.

    149 осіб були заарештовані з 9 по 12 серпня, їм висунуто підозри у незаконних зборах, перешкоді роботі та нападах на поліцейських, володінні зброєю та небезпечними предметами.

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