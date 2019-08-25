Поліція Гонконгу застосувала вогнепальну зброю проти мітингарів (відео)



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Кілька поліцейських були доставлені в лікарню після зіткнень Фото REUTERS

Вогонь був відкритий як попередження для протестувальників

У Гонконзі поліціянти вперше застосували вогнепальну зброю проти протестувальників.

Про це повідомляє BBC.

«Під час протестів у неділю поліцейський Гонконгу вистрілив з вогнепальної зброї, вперше застосувавши її з моменту, коли антиурядові демонстрації спалахнули у червні», – йдеться у повідомленні.

Місцева поліція заявила ЗМІ, що вогонь був відкритий як попередження для протестувальників, а також що декілька офіцерів були доставлені до лікарні в результаті сутичок.

Поліція також використала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ для ліквідації барикад та розсіювання натовпу.

Як повідомлялося, масове обурення громадян Гонконгу та початок протестів спричинив розгляд поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Поточні акції протесту стали наймасовішими у Гонконзі від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю у 1997 році.

Water cannon deployed toward protesters. pic.twitter.com/k3QgJVacuu — Nathan VanderKlippe (@nvanderklippe) August 25, 2019

Попри те, що 15 червня голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений, протести не вщухли. Мітингувальники почали вимагати не лише остаточної відмови від цього законопроєкту, а й відставки Керрі Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій. Хвиля протестів, що триває з червня, вже призвела до значних втрат для економіки Гонконгу, насамперед для туристичної та транспортної галузей.

Уряд Китаю звинувачує учасників протестів у насильстві, вандалізмі та «тероризмі».

Сьогодні, 25 серпня, поліція Гонконгу вперше застосувала водомети проти протестувальників в районі Цуен Ван.

Як повідомлялося, поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів поблизу поліцейського відділку.