Спалив виборчі бюлетені тещі. Суд покарав мешканця Івано-Франківщини

Обвинувачений заплатить 850 грн штрафу

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав винним чоловіка у знищенні виборчого бюлетеня для голосування і покарав штрафом у розмірі 850 грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 22 квітня.

За матеріалами справи, 25 жовтня 2020 року о 13 год. 30 хв. обвинувачений перебував у будинку тещі, до якої прибула виїзна дільнична виборча комісія. Після того, як жінка поставила відмітки у двох бюлетенях для голосування, зять вхопив їх зі столу та знищив шляхом спалювання в печі літньої кухні.

Допитаний в суді обвинувачений повністю визнав свою вину. Зауважив, що щиро розкаюється у вчиненому.

Речовими доказами у справі проходили документи, вилучені з Матеївецької сільської територіальної виборчої комісії Коломийського району Івано-Франківської області, а також залишки попелу від знищених бюлетенів, які зберігалися в камеру схову коломийського райвідділу поліції.

Як повідомляв «Главком», раніше Броварський міськрайонний суд Київської області визнав винним громадянина Сергія К. у крадіжці виборчого бюлетеня (ч.1 ст.158-1 КК України) і оштрафував на 1700 гривень