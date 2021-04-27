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    Спалив виборчі бюлетені тещі. Суд покарав мешканця Івано-Франківщини

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    Зять знищив виборчі бюлетені тещі&nbsp;в печі літньої кухні. - Спалив виборчі бюлетені тещі. Суд покарав мешканця Івано-Франківщини
    Зять знищив виборчі бюлетені тещі в печі літньої кухні.
    Фото з відкритих джерел

    Обвинувачений заплатить 850 грн штрафу

    Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав винним чоловіка у знищенні виборчого бюлетеня для голосування і покарав штрафом у розмірі 850 грн.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 22 квітня.

    За матеріалами справи, 25 жовтня 2020 року о 13 год. 30 хв. обвинувачений перебував у будинку тещі, до якої прибула виїзна дільнична виборча комісія. Після того, як жінка поставила відмітки у двох бюлетенях для голосування, зять вхопив їх зі столу та знищив шляхом спалювання в печі літньої кухні.

    Допитаний в суді обвинувачений повністю визнав свою вину. Зауважив, що щиро розкаюється у вчиненому.

    Речовими доказами у справі проходили документи, вилучені з Матеївецької сільської територіальної виборчої комісії Коломийського району Івано-Франківської області, а також залишки попелу від знищених бюлетенів, які зберігалися в камеру схову коломийського райвідділу поліції.

    Як повідомляв «Главком», раніше Броварський міськрайонний суд Київської області визнав винним громадянина Сергія К. у крадіжці виборчого бюлетеня (ч.1 ст.158-1 КК України) і оштрафував на 1700 гривень

    Теги: суд вибори Івано-Франківщина документи жінка вирок
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