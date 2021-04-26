ЧАЕС тепер зберігатиме відпрацьоване ядерне паливо в новому місці: регулятор розповів деталі

Відпрацьоване паливо буде зберігатися в бетонних модулях протягом 100 років

Усе відпрацьоване паливо мають перевезти до нового сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП – 2 за 10 років

Держінспекція з ядерної та радіаційної безпеки регулювання видала ДСП «Чорнобильська АЕС» ліцензію на експлуатацію нового сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП – 2). Про це повідомляє пресслужба Держатомрегулювання.

Зазначається, що це сховище призначене для прийому, підготовки до зберігання і довгострокового зберігання всього відпрацьованого ядерного палива, накопиченого за час експлуатації ЧАЕС (1977- 2001 рік). Відпрацьоване паливо буде там зберігатися в бетонних модулях протягом 100 років.

У Держатомрегулюванні зазначили, що введення сховища в експлуатацію дозволить почати припинення роботи ЧАЕС. Нове сховище – «сухого» типу. На відміну від «мокрого», воно більш дешеве і безпечне, вважають у «Чорнобильській АЕС».

Усе відпрацьоване паливо мають перевезти до нового сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП – 2 за 10 років.

Як відомо, в Україні 26 квітня 2021 року вшановують 35-ті роковини страшної трагедії – аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців.

Рівно 35 років тому, 26 квітня 1986 року, на Чорнобильській АЕС сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Внаслідок вибуху реактора у четвертому енергоблоці радіаційне опромінення отримали майже 8,5 млн людей. У зв’язку з цим 26 квітня світ щороку відзначає Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф.

Державний архів Служби безпеки України опублікував секретні документи КДБ. Серед документів – найперша доповідь про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова.

В Україні на початок 2021 року під наглядом у медичних закладах перебували 1,6 мільйона постраждалих через катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції.

Через пандемію коронавірусу кількість туристів у Чорнобильській зоні відчуження суттєво зменшилася.