Зеленський нагородив ліквідаторів Чорнобильської катастрофи

Володимир Зеленський під час візиту у Чорнобиль

18 ліквідаторів нагородили за значний особистий внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, проявлені самовідданість і професіоналізм

Сьогодні, 26 квітня президент Володимир Зеленський нагородив орденами та медалями 18 ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС. Відповідний указ президента Володимира Зеленського розміщено на сайті Офісу президента.

18 ліквідаторів нагородили за значний особистий внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, проявлені самовідданість і професіоналізм, а також багаторічну громадську діяльність.

Зокрема, орденом «За заслуги» ІІ ступеня відзначено трьох учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – вісім осіб, орденом «За мужність» ІІІ ступеня – шість осіб, ще одну людину нагороджено медаллю «За працю і звитягу».

Зазначимо, у Чорнобилі ввели в експлуатацію нове сховище ядерного палива.

Як відомо, в Україні 26 квітня 2021 року вшановують 35-ті роковини страшної трагедії – аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців.

Рівно 35 років тому, 26 квітня 1986 року, на Чорнобильській АЕС сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Внаслідок вибуху реактора у четвертому енергоблоці радіаційне опромінення отримали майже 8,5 млн людей. У зв’язку з цим 26 квітня світ щороку відзначає Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф.

Державний архів Служби безпеки України опублікував секретні документи КДБ. Серед документів – найперша доповідь про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова. Також МВС оприлюднило документи про подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

В Україні на початок 2021 року під наглядом у медичних закладах перебували 1,6 мільйона постраждалих через катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції.

Через пандемію коронавірусу кількість туристів у Чорнобильській зоні відчуження суттєво зменшилася.