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    Як у СРСР вперше офіційно відреагували на аварію на Чорнобильській АЕС

    • Ігор Ляшенко

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    Як у СРСР вперше офіційно відреагували на аварію на Чорнобильській АЕС

    Прип'ять з 50 тисячами населення назвали «селищем АЕС»

    Мовою оригіналу

    Самая первая официальная информация об аварии на Чернобыльской АЭС. Тем не менее «Как уже сообщалось в печати». Да, сообщалось, но только в зарубежной печати. Свои люди ничего толком не знали.

    Преуменьшение масштабов события. «Некоторая утечка радиоактивных веществ». «Радиационная обстановка стабилизирована». «Жители поселка АЭС эвакуированы». Поселок АЭС – это они так о Припяти, городе с 50 тысячами жителей.

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    Теги: Чорнобильська зона АЕС СРСР
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