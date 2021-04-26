МВС оприлюднило документи про подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

35 років тому сталася аварія на Чорнобильській АЕС

У День Чорнобильської трагедії Міністерство внутрішніх справ оприлюднило документи, які висвітлюють організацію заходів з ліквідації наслідків катастрофи

Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило документи, які висвітлюють організацію заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

«Сьогодні, 26 квітня, у День Чорнобильської трагедії Міністерство внутрішніх справ оприлюднило документи, які висвітлюють організацію заходів з ліквідації наслідків катастрофи», – йдеться у повідомленні пресслужби МВС.

Зазначається, що у галузевому держархіві (ГДА) МВС зберігаються, зокрема, організаційно-розпорядчі документи, які характеризують зусилля міністерства щодо найшвидшого подолання наслідків аварії, списки військовослужбовців пожежних загонів, працівників органів та підрозділів внутрішніх справ, медзакладів, які брали участь у ліквідації, евакуації населення, охороні громадського порядку та безпеки, постанови та накази з питань оплати праці, пільг, компенсацій тощо.

«За цими документами ГДА МВС щорічно виконує понад тисячу запитів установ та звернень громадян, у тому числі іноземних, щодо підтвердження статусу учасника ліквідації аварії на ЧАЕС. Також продовжується робота із розсекречування тогочасних документів», – розповіли у відомстві.

Так, МВС вперше оприлюднило ряд документів із галузевого держархіву, серед яких – наказ МВС УРСР «Про утворення оперативного штабу у зв’язку з аварією на Чорнобильській атомній електростанції», наказ МВС УРСР «Про додаткові заходи з посилення охорони порядку у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС», наказ МВС УРСР «Про посилення охорони громадського порядку в районі аварії на Чорнобильській АЕС», наказ МВС УРСР «Про удосконалення дозиметричного контролю та радіаційної розвідки органів внутрішніх справі внутрішніх військ в районі Чорнобильської АЕС» та інші.

Перелік архівних документів МВС щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи доступний за посиланням.

Сьогодні також державний архів Служби безпеки України опублікував секретні документи КДБ. Серед документів – найперша доповідь про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова.

Зазначимо, у Чорнобилі ввели в експлуатацію нове сховище ядерного палива.

Як відомо, в Україні 26 квітня 2021 року вшановують 35-ті роковини страшної трагедії – аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців.

Рівно 35 років тому, 26 квітня 1986 року, на Чорнобильській АЕС сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Внаслідок вибуху реактора у четвертому енергоблоці радіаційне опромінення отримали майже 8,5 млн людей. У зв’язку з цим 26 квітня світ щороку відзначає Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф.

В Україні на початок 2021 року під наглядом у медичних закладах перебували 1,6 мільйона постраждалих через катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції.

Через пандемію коронавірусу кількість туристів у Чорнобильській зоні відчуження суттєво зменшилася.