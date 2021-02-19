Перша доза вакцини Pfizer-BioNTech показала ефективність у 85%

Pfizer вже подала документи на реєстрацію вакцини в Україні

Зберігати вакцину можна у звичайних морозильниках

Ефективність першої дози вакцини BNT162b2 від коронавірусу виробництва компаній Pfizer-BioNTech становить 85%. Відповідні дані опубліковані у медичному журналі The Lancet, передає AFP.

Журнал посилається на дослідження, які були проведені в медичному ізраїльському центрі Шеба на більш ніж 7 тисячах медпрацівників, яких розділили на дві групи. Вакцина після введення першої дози була ефективна на 47% в період від 1 до 14 днів, а через 15-28 днів ефективність збільшувалася до 85%.

При цьому вчені все ще вивчають вакцину і перевіряють, чи можуть повністю вакциновані люди передавати вірус іншим.

Як повідомляє Reuters, у Pfizer і BioNTech заявили, що подали нові дані про вакцину в регулюючий орган США, оскільки BNT162b2 показала стабільність при температурах у звичайних морозильних камерах.

Компанії повідомили, що вакцина у флаконах перші два тижні може зберігатися при температурах від -25 ºC до -15 ºC. Поточні правила говорять, що вакцина повинна зберігатися при температурах від -80 ºC до -60 ºC, що створює проблеми в транспортуванні.

Як відомо, 16 лютого Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини в Україні.

Між іншим, компанія Pfizer почала тестувати вакцину від коронавірусу на вагітних. Очікується, що у дослідженні візьмуть участь 4000 жінок на 24-34 тижнях вагітності у США, Аргентині, Бразилії, Канаді, Чилі, Мозамбіку, ПАР, Іспанії та Великій Британії.

Натомість Міністерство охорони здоров'я рекомендує вагітним жінкам відтермінувати щеплення до часу після завершення вагітності.

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