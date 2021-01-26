Перша країна світу оголосила про повну перемогу над коронавірусом

Влада Таджикистану на початку пандемії тривалий час спростовувала наявність коронавірусу в країні

«Коронавіруса в Таджикистані немає, і він повністю знищений», - сказав Рахмон

Таджикистан впорався з поширенням коронавірусної інфекції Covid-19, однак громадянам слід дотримуватися впроваджених раніше заходів санітарного захисту.

Про це заявив таджицький лідер Емомалі Рахмон у щорічному посланні парламенту країни.

«Коронавіруса в Таджикистані немає, і він повністю знищений», - сказав Рахмон.

Водночас, за його словами, громадянам необхідно «приділяти серйозну увагу дотриманню правил особистої та громадської гігієни, берегти один одного».

Виступ президента транслювали всі таджицькі телеканали.

Перші зараження коронавірусом у Таджикистані МОЗ республіки підтвердило 30 квітня 2020 року. Про виявлення нових випадків захворювання Covid-19 міністерство повідомило востаннє 10 січня.

Таджикистан довго залишався однією з небагатьох країн світу, де, за твердженням влади, коронавірус не був виявлений. У квітні в країні зросла кількість випадків захворювання на пневмонію, у зв'язку з чим виникли сумніви у твердженні Душанбе про відсутність нового коронавірусу в Таджикистані. Водночас у МОЗ країни вперто наголошували, що смерті у Джаббар-Расуловському районі, місті Бохтар і столиці ніяк не пов'язані з Covid-19 - всі ці люди нібито померли від інших захворювань.

За офіційними даними, загальна кількість підтверджених заражень Covid-19 у Таджикистані з початку пандемії становить 13 тис. 308, вилікувалися 13 тис. 218 осіб, жертвами коронавірусу стали 90 осіб.