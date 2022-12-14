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Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
«Спартани битимуть ворога»

Перші Спартани в Україні, а скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою – Порошенко

Перші бронемашини Spartan, куплені Фондом Порошенка та волонтерами ГО «Справа Громад», проходять технічну підготовку для виїзду на фронт. У  жовтні Петро Порошенко повідомив про угоду на закупівлю для ЗСУ партії британських бронемашин сімейства Spartan. 

«Це вже наша друга партія бронетехніки, відомі на всю Україну Spartan. Ці машини зараз в Україні. Вони, як кажуть наші механіки і водії, в дуже пристойному технічному стані. Ми проводимо зараз технічне обслуговування. Перша підготовка відбулась ще у Великій Британії нашими фахівцями. І дуже скоро вони будуть під Бахмутом, в Авдіївці. Вони будуть бити ворога», – сказав Порошенко.

Друга партія бронетехніки, відомі на всю Україну Spartan
Друга партія бронетехніки, відомі на всю Україну Spartan

Він повідомив, що фахівці працюють над збільшенням місткості бронемашин, які також будуть обладнані додатковим військовим оснащенням та зброєю.   

«Ми намагаємося, щоб там було шість, а може й сім місць для десанту. Ми привеземо і «Султани», де буде більше місця – думаємо, на 8 десантників. І привеземо «Самаритяни». Це буде броньована машина для евакуації поранених», – пояснює Порошенко. Він також повідомив, що техніка надійде у Десантно-штурмові війська, де буде сформований батальйон з однотипними бронемашинами. Під них також готується ремонтна база, запас запчастин і паливно-мастильних матеріалів.

Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото) фото 1

П’ятий Президент подякував усім, хто донатить на ЗСУ, і наголосив: це найкращий антистрес після російських обстрілів.

«Пишаюся, що ми це зробили. І можемо ще більше! Тому якщо після ранкових прильотів хочеться задонатити на «Спартани» – за цим на сайт ГО Справа Громад. А я помножу ваш донат удвічі», – нагадав Петро Порошенко.

Spartan належить до сімейства бойових броньованих машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). У британській армії цей БТР призначався для транспортування невеликих спеціалізованих груп розвідників, стрільців-зенітників, мінометників, саперів тощо. Spartan має високу мобільність та компактні габарити. Може долати  водні перешкоди.

Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото) фото 2

Як відомо, Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» придбали та передали у Десантно-штурмові війська 11 італійських бронемашин MLS Shield. Три бронемашини були уражені під час російських обстрілів, але надійна броня врятувала життя українським воїнам. 

Фонд Порошенка традиційно подвоює суму коштів, які збирають для ЗСУ волонтери.

Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото) фото 3

Загалом з 24 лютого після початку повномасштабного російського вторгнення Фонд Порошенка, компанія «Рошен» та волонтери ГО «Справа громад» спрямували на підтримку ЗСУ  більше 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти було придбано: бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), пікапи, вантажівки, тягачі та бронемашини, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

Теги: Петр Порошенко Європейська солідарність війна волонтер озброєння

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