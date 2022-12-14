Міноборони пояснило, чому приховує втрати у війні

Маляр: у військовій науці тактика поведінки військ залежить від співвідношення втрат у противника

Міністерство оборони не розкриває втрати України у війні з міркувань військової науки, однак їх буде озвучено після закінчення війни з Росією. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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Як уточнила Маляр, у військовій науці тактика поведінки військ залежить від співвідношення втрат у противника. Тобто, у разі певного відсотка втрат, можлива зміна тактики дій армії.

«Щоб ворог не володів цією інформацією, її приховують, от і все. Закінчиться війна, все стане відомо. Родичі одержують виплати, ми ховаємо загиблих, це неможливо буде приховати», – заявила заступниця міністра оборони.

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Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 740 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 96 000 рашистів.