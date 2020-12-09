Засідання Харківської міськради. Біля будівлі зібрався мітинг

Правопорядок охороняють 150 представників поліції

У Харкові під час першої сесії нового складу міської ради порядок забезпечуватимуть 150 правоохоронців. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Харківській області.

«У нас наразі під стінами Харківської міської ради перебуває 150 поліцейських, є резерв також з числа поліцейських. У нас все спокійно. Цієї кількості достатньо, щоб забезпечити належний правопорядок», ─ зазначили у поліції.

Сьогодні під будівлею Харківської міськради зранку розпочався мітинг. Його організатори – громадська організація «Союз ветеранів АТО». Свій крок провести мітинг активісти аргументують тим, що «склад міськради і його потенційні рішення викликають стурбованість у багатьох харків'ян».

Нагадаємо, першу сесію нового складу Харківської міської ради призначили на 9 грудня. Мера Харкова Геннадія Кернеса на засіданні сесії не буде.

Як повідомив його друг Павло Фук Геннадій Кернес планує повернутися в Україну 30 грудня.

Раніше повідомлялося, що Харківські депутати запропонували обрати головуючого на сесії, щоб засідання Харківської міськради нового VIII скликання можна було проводити без відсутнього мера Геннадія Кернеса.

Також нагадаємо, що «Блок Кернеса» висунув головою Харківської облради Чернова, його заступником Масельского.

Сесії Харківської міськради VII скликання не проводилися з середини серпня через хворобу Геннадія Кернеса. Останній раз його бачили на публіці в День міста, 23 серпня.

На виборах мера Харкова в першому турі переміг Геннадій Кернес з результатом 60,34%. Він очолив Харків втретє.