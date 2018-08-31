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    Перший день осені в Україні: буде тепло, сонячно, на півдні - спекотно

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    Перший день осені в Україні: буде тепло, сонячно, на півдні - спекотно

    Вранці 31 серпня, температура води в Чорному й Азовському морях була 22-25°, у Дніпрі в межах Києва 22°

    В Україні в найближчу добу 1 вересня суху погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску й тепла повітряна маса, в південно-східній половині країни - спека, повідомляє Укргідрометцентр.

    Опадів не передбачається, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 11-16°, на півдні 17-22°; вдень у західних і північних регіонах, а також у Вінницькій і Черкаській областях 24-30°, на решті територій 30-35°; у Карпатах уночі 3-8° тепла, вдень 21-26°.

    У Києві 1 вересня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

    За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 1 вересня найвища температура вдень була 35,5° у 2015 році, найнижча вночі 6,5° в 1924 році.

    В Україні 2 вересня без опадів. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с, на Приазов'ї окремі пориви 15-18 м/с.

    Температура вночі 13-18°, на півдні країни 17-22°; вдень у західних і північних регіонах, а також у Вінницькій і Черкаській областях 27-32°, на решті територій 30-35°.

    У Києві 2 вересня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.

    Станом на 9:00 ранку п'ятниці, 31 серпня, температура води в Чорному й Азовському морях була 22-25°, у Дніпрі в межах Києва 22°.

     

    прогноз погоди спека Укргідрометцентр
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