Перший релокований: Краматорський завод випустив у Дніпрі стартові 10 тонн продукції

Виробництво довелося евакуювати до більш безпечного місця. Переїхала майже половина колективу

Завод спеціалізується на виготовленні кріплень зі спеціальної сталі

Краматорський завод спеціального кріплення, який першим евакуювався на Дніпропетровщину із зони бойових дій, за півтора тижні роботи встиг випустити 10 тонн продукції. Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

До війни завод випускав до 100 тонн продукції на місяць, а річний обіг коштів складав до 50 млн грн.

«У нас було три цехи. Планували відкрити четвертий. А ще – побудувати сонячну електростанцію, аби не залежати від цін на енергоносії. Та війна внесла корективи. Довелося евакуюватися до більш безпечного місця. Переїхала майже половина колективу. Перевезли обладнання. Зараз працюємо над розробкою нових технологій. Переорієнтовуємося на європейський ринок», – розповів директор Дмитро Алєксашов.

Краматорський завод спеціалізується на виготовленні складних гвинтів та кріплень зі спеціальної сталі. Зокрема, це болти, гайки, шпильки, що витримують високу температуру гарячих цехів та великі навантаження. Їх використовують для гірничо-металургійного обладнання та важкого машинобудування. Після переїзду підприємство, що розташували в одному з промислових цехів у Дніпрі, вже встигло відправити перші партії продукції на продаж в Україні та за кордоном.

«Останнім часом почали випускати і вироби для нафтогазової галузі. Допомагаємо відновлювати транспортні системи країни. Працюємо на економіку», – додав головний технолог Андрій Сезоненко.

Загалом з початку війни з росією на Дніпропетровщину переїхали чотири підприємства із Донеччини та Луганщини. Сім компаній розмістили свої склади. Регіон також прийняв вісім навчальних закладів зі сходу країни.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що з метою збереження економіки уряд здійснює релокацію підприємств з областей де ведуться бойові дії.