Україна отримає американське обладнання з авіабази в Японії

Сьогодні Олексій Резніков заявив, що Україна входить у нову довготривалу фазу війни. Міністр оборони попередив, що нас чекають надзвичайно складні тижні.

Напередодні п'ятий президент Петро Порошенко в ефірі BBC сказав, що нам потрібен британський та європейський ленд-ліз.

Також зазначимо, що Греція дозволить США ще п'ять років розміщувати військові бази на своїй території. Чиновники в Афінах вважають, що зміцнення зв'язків усередині НАТО сприятиме стабільності у регіоні.

Крім того днями Пентагон оприлюднив список всього озброєння, що постачається Україні.

Нагадаємо, Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму понад $40 млрд.

9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

Також сенатори США пропонують визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.

Читайте також: