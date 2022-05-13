Україна отримає американське обладнання з авіабази в Японії
Збройні сили вдячні за підтримку та допомогу США
Міністерство борони США офіційно повідомило про підготовку морською піхотою США до передання Україні нелетального обладнання. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
У США зазначили, що морські піхотинці Третіх морських експедиційних сил корпусу морської піхоти готують піддони з нелетальним обладнанням.
Нині обладнання зберігається на авіабазі Кадена в Японії, воно необхідне для оборони України на фронті.
Сьогодні Олексій Резніков заявив, що Україна входить у нову довготривалу фазу війни. Міністр оборони попередив, що нас чекають надзвичайно складні тижні.
Напередодні п'ятий президент Петро Порошенко в ефірі BBC сказав, що нам потрібен британський та європейський ленд-ліз.
Також зазначимо, що Греція дозволить США ще п'ять років розміщувати військові бази на своїй території. Чиновники в Афінах вважають, що зміцнення зв'язків усередині НАТО сприятиме стабільності у регіоні.
Крім того днями Пентагон оприлюднив список всього озброєння, що постачається Україні.
Нагадаємо, Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму понад $40 млрд.
9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.
Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.
Також сенатори США пропонують визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.