Перший штат США перетнув позначку в мільйон Covid-хворих

Техас є другим за чисельністю населення штатом США – в ньому проживає щонайменше 29 млн осіб

Техас став першим штатом Сполучених Штатів, в якому зареєстровано понад один мільйон підтверджених випадків захворювання Covid-19.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними Університету Джонса Гопкінса, в другому за чисельністю населення штаті США з початку пандемії на початку березня зареєстровано 1 010 364 випадків коронавірусу. За цей час від вірусу померли 19 337 техасців.

Техас недавно обігнав Каліфорнію, найбільш густонаселений штат, за найбільшою кількістю позитивних тестів на коронавірус.

Справжня кількість інфекцій, ймовірно, буде вищою, тому що багато людей не пройшли тестування, а дослідження показують, що люди можуть бути інфіковані і не проявляти симптомів.

У вівторок в Техасі було зареєстровано 10 865 випадків захворювання, що стало новим щоденним рекордом.

За оцінками місцевої влади, на сьогодні налічується 132 146 активних випадків, 6170 осіб перебувають у лікарнях з вірусом, що є максимальним показником з 18 серпня.

Зазначимо, що Техас - другий за чисельністю населення та другий за площею штат США. Населення Техасу складає 29 млн осіб.

Також нагадаємо, що ВООЗ зафіксувала рекордне зростання кількості інфікованих коронавірусом за тиждень.

Станом на ранок 11 листопада у світі на Covid-19 вже захворіло майже 52 млн людей.

Коронавірус в Україні

Всього 489808

Хворіють 259402

Одужали 221459

Померли 8947

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 493. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.