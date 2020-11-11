У світі на Covid-19 вже захворіло майже 52 млн людей

Кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 1 279 550 людей

Від початку пандемії одужало майже 36,5 млн людей

У світі станом на 10 листопада коронавірусом заразилися вже 51 819 889 людина. Про це свідчать дані Worldometer.

Від початку пандемії одужало 36 395 975 особи, а кількість померлих зросла до 1 279 550 людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (10 241 488), Індія (8 591 730), Бразилія (5 699 005), Франція (1 857 309), Росія (1 802 762), а також Іспанія (1 381 218), Аргентина (1 262 476), Велика Британія (1 237 198) та Колумбія (1 155 356).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (239 618), Бразилії (162 802), Індії (127 059) та Мексиці (95 027).

Як повідомлялося, ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer.

Крім того, Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз супер-вакцини від коронавірусу.

До слова, в Україні добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.