ВООЗ зафіксувала рекордне зростання кількості інфікованих коронавірусом за тиждень

У світі станом на 11 листопада виявлено майже 56 млн хворих на коронавірус

Кількість інфікованих у світі за сім днів зросла на 3,6 мільйона осіб

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала рекордний приріст заражень коронавірусом за минулий тиждень.

Зазначається, що кількість інфікованих у світі за сім днів зросла на 3,6 мільйона осіб.

Також кількість летальних випадків збільшилася на понад 54 тисячі, що на дев’ять тисяч більше, ніж за попередній тиждень.

«За останній тиждень загальна кількість випадків Covid-19 зросла на 8% у порівнянні з попереднім тижнем, склавши понад 3,6 мільйона. Найбільша частка нових випадків за сім днів як і раніше припадає на Європейський регіон, де захворіли 54% людей з усієї кількості і саме у Європі зафіксовано майже половина (47%) нових смертей», – наголошується в повідомленні організації.

10 листопада кількість інфікованих коронавірусом в США перевищила 10 мільйонів людей. США як і раніше залишаються світовим лідером за кількістю виявлених випадків Covid-19. Всього в країні з початку пандемії заразилися 10,2 мільйона людей, померли понад 239 тисяч хворих. Більш 3,9 мільйона вилікувалися.

Нагадаємо, у світі станом на 11 листопада на Covid-19 вже захворіло майже 52 млн людей.

Як повідомлялося, ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer.

Крім того, Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз супер-вакцини від коронавірусу.

До слова, в Україні добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.