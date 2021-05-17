Літо вже скоро. Скільки цьогоріч коштує відпочинок на Шацьких озерах

Ціни на житло у Світязі стартують від 80 грн з однієї особи за ніч

Закриття кордонів до багатьох популярних курортів внесли зміни у відпустки багатьох українців. Місце для відпочинку потрібно шукати в Україні. Одним із таких стали Шацькі озера, які вже набрали велику популярність, пише Район. Шацьк.

Відпочинок на Світязі у 2021 році стане гарним спогадом для кожного українця. Отже, скільки доведеться викласти грошей за відпустку на Волині.

Дорога

Дістатись до Шацьких озер не важко, для прикладу ми будемо розглядати дорогу зі столиці. Ми взяли найбільш популярні способи подорожей, а саме:

На власному авто,

Поїзд+автобус,

Автобус,

«Бла-бла-кар».

Подорож на власному авто

Відстань, яку вам доведеться проїхати на власному авто, складає приблизно 520 км. Тут уся ціна буде залежати від розходу палива вашої автівки. Вартість на даний вид подорожі ви зможете порахувати самі.

Поїзд+автобус

Вам необхідно взяти квитки в місто Ковель, ціна на них становить близько 200 грн на плацкарти і 320 грн на купе. Автобус від міста Ковель до села Світязь буде коштувати 100 грн. Отже, дорога від столиці до вашого відпочинку на Світязі буде коштувати мінімум 300 грн.

Автобус та «Бла-бла-кар»

Квитки на автобус із маршрутом Київ–Світязь коштують від 450 грн, приблизно в таку вартість вам обійдеться місце в автомобілі через сервіс для подорожей.

Проживання

Як правило, відпочивальники їздять на власних автівках і самостійно бронюють собі житло. Щоби зручно це зробити й безпечно підібрати собі оселю, краще використати перевірений сервіс. Житло у Світязі здебільшого буває трьох видів:

Котедж,

Готель,

Кімната в приватних будинках.

Ціни на житло у Світязі починаються з відмітки в 80 грн з однієї особи, стільки ж коштуватиме зняти кімнату в будинку місцевих жителів.

Найбільш популярним видом житла серед людей, які їдуть відпочивати на Світязь, є котеджі. Оренда котеджу стартує від 150 грн з особи зі стандартними умовами. Якщо хочете взяти щось краще, то такі маєтки обійдуться в ціну 300 грн із людини.

Готельних типів житла не так і багато, проте всі вони гарного рівня обслуговування й комфорту. Стандартний номер на двох коштуватиме від 600 грн.

Розваги та харчування

Пляжі всі безкоштовні, на них витрачати грошей не будете. Тут ви зможете орендувати човен чи катамаран, за який віддасте 50 грн або 200 грн за годину відповідно.

Ціну на їжу та розваги дуже тяжко вказати, адже відпочинок буває різний і відповідно різні витрати. На харчування в місцевих кафе віддасте від 100-150 грн за повноцінний обід.

Якщо ж ви хочете замовити екскурсії, то вони обійдуться вам приблизно у 200 грн з однієї особи. Оренда квадроциклу коштуватиме 600 грн за годину, а ціни на інші види розваг дуже змінюються.