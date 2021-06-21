Сесія ПАРЄ, вибух багатоповерхівки в Києві та футбольна поразка. Головні новини 21 червня

«Главком» підготував шість найголовніших новин за 21 червня

У понеділок, 21 червня, під Києвом стався вибух у багатоповерховій будівлі. Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію.

Французька сенаторка Наталі Гуле у соцмережах обурюється «неонацизмом» і «антисемітизмом» в Україні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає необхідним надати представникам угорської меншини право використовувати свою мову у всіх сферах.

«Главком» підготував шість найголовніших новин за 21 червня

Збірна України поступилася у вирішальному матчі на Євро

Нічия потрібна була збірній України в останньому матчі групового турніру на чемпіонаті Європи з футболу. Вона зустрічалася з Австрією і, на жаль, цілі не досягла. Зазначимо, що австрійці переграли нашу команду тактично і в швидкості.

В останній чверті матчу українцям вдалося перехопити ініціативу. Небезпечних моментів, щоправда, від цього не побільшало. Австрійці грали дуже надійно. І довели справу до перемоги.

Вибух у багатоповерхівці під Києвом: є постраждалі (фото, відео)

Під Києвом у селі Білогородка стався вибух у багатоповерховій будівлі. Людей евакували, є постраждалі.

Вибух стався в п'ятиповерхівці в селі Білогородка Бучанського району Київської області о 13:20. Рятувальники уточнюють, що це сталося на третьому поверсі в квартирі.

Президент України Володимир Зеленський відгукнувся на трагедію. «Щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини внаслідок вибуху в 5-поверхівці в Білогородці на Київщині. Причини трагедії мають бути встановлені якнайшвидше. Місцева влада й ОДА повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх помешкань», – прокоментував ситуацію Зеленський у повідомленні Twitter.

ЄС погодив новий пакет санкцій проти Білорусі

Рада міністрів закордонних справ Європейського союзу погодила новий пакет санкції проти Білорусі після захоплення рейсу Ryanair та арешту Романа Протасевича.

«Сьогодні ЄС послав новий сильний сигнал підтримки народу Білорусі, ввівши нові обмежувальні заходи. Наше послання режиму неможливо зрозуміти невірно: звільнити всіх політичних в'язнів, припинити подальші репресії, почати всеосяжний національний діалог», – заявив очільник Ради ЄС Шарль Мішель.

За повідомленнями ЗМІ, нові санкції стосуються 78 осіб та організацій з Білорусі. Повний список підсанкційних осіб буде пізніше опублікований у офіційному журналі ЄС.

Французька сенаторка проводить пропагандистську спецоперацію Кремля проти України

Французька сенаторка Наталі Гуле у соцмережах голосно обурюється «неонацизмом» і «антисемітизмом» в Україні, хоча помилки в її заявах свідчать, що французька політикиня зовсім не розуміється на тому, про що говорить.

Так, 13 червня 2021 року сайт політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» опублікував новину, що в Києві на запрошення народного депутата Вадима Рабиновича 31 травня перебувала делегація сенаторів Франції: Наталі Гуле, Жоель Герра і Жан- П'єр Мога. На ютуб-каналі Віктора Медведчука – Першому незалежному – про це вийшов піар-сюжет.

Також напередодні у Німеччині затримали російського вченого, який шпигував на користь Росії. Він працював в одному з університетів.

МЗС Угорщини вимагає, щоб Україна дозволила державне управління мовами меншин

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає необхідним надати представникам угорської меншини право використовувати свою мову у всіх сферах, включаючи державне управління.

Угорський міністр, який у найближчі пів року виконуватиме функцію очільника Ради Європи, у вступному слові підкреслив, що для Угорщини питання прав меншин лишається ключовим, і наголосив, що в державах-членах РЄ «мають бути надані гарантії для використання мови меншин в освіті, культурі та державному управлінні».

Петер Сійярто зазначив, що Україна може відновити дію законодавства різними шляхами. «Не наше питання говорити, що конкретно має бути зроблене, але ми просимо проконсультуватися з представниками меншин і діяти так, як вони просять. Меншини мають підтвердити, що отримали назад те, що колись мали», – пояснив свою позицію угорський міністр.

У Страсбурзі стартує сесія ПАРЄ, яка має ухвалити резолюцію щодо кримських татар

У Страсбурзі розпочала роботу літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. За проєктом порядку денного сесії, у середу, 23 червня, Асамблея проведе дебати та ухвалить резолюцію про ситуацію із кримськими татарами в окупованому Росією Криму.

Серед інших питань порядку денного сесії, делегати обговорять захист основоположних прав та правові наслідки запровадження так званих Covid-сертифікатів; захист соціально-економічних прав громадян в умовах пандемії та її вплив на права дітей.