Французька сенаторка проводить пропагандистську спецоперацію Кремля проти України

Сенаторка Франції взагалі не знає й не розуміє речей, про які робить заяви

Наталі Гуле у соцмережах голосно обурюється «неонацизмом» і «антисемітизмом» в Україні

Французька сенаторка Наталі Гуле у соцмережах голосно обурюється «неонацизмом» і «антисемітизмом» в Україні, хоча помилки в її заявах свідчать, що французька політикиня зовсім не розуміється на тому, про що говорить. Про це ідеться у статті «Детектор Медіа».

Так, 13 червня 2021 року сайт політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» опублікував новину, що в Києві на запрошення народного депутата Вадима Рабиновича 31 травня перебувала делегація сенаторів Франції: Наталі Гуле, Жоель Герра і Жан- П'єр Мога. На ютуб-каналі Віктора Медведчука – Першому незалежному – про це вийшов піар-сюжет.

Французькі сенатори обговорювали з Рабиновичем закриття в Україні трьох проросійських телеканалів, які пов’язували з Віктором Медведчуком.

Крім офіційної зустрічі, Наталі Гуле подарувала Вадиму Рабиновичу медаль французького Сенату та взяла участь ще й у неофіційних заходах. Рабинович повів французьку сенаторку на прогулянку Андріївським узвозом. Про цю прогулянку стало відомо 18 червня 2021 року, коли відео з Наталі Гуле, зняті на смартфон, показали в новинній програмі «Вести» головного кремлівського телеканалу «Россия 1». Сама Наталі Гуле жваво поширює російську пропаганду у твітері.

Сюжет на російському пропагандистському телеканалі вийшов під заголовком «Французская делегация неожиданно обнаружила неонацизм на Украине». Його меседжі моментально були масово поширені в російських онлайн-джерелах.

У самому сюжеті йдеться, що під час прогулянки Андріївським узвозом Наталі Гуле нібито наштовхнулася на захід полку «Азов», в ході якого дітей навчали збирати автомати та записували в добровольці, щоб їхати воювати на Донбас.

І хоча на відео низької якості чітко видно, що в арт-сквері імені оперного співака Паризької опери Василя Сліпака стоять червоно-чорні намети «Правого сектору», російські пропагандисти та їхня колега Наталі Гуле продовжують стверджувати, що вони бачили захід полку «Азов».

Причини брехні французької сенаторки цілком очевидні. Бренд полку «Азов» як нібито неонацистської організації добре розкручений у західному інформаційному просторі. А от зв’язок «Правого сектору» з неонацизмом іще потрібно було б детально пояснювати.

Так чи інакше, а вже 5 червня 2021 року, після повернення Наталі Гуле до Франції, проросійське видання «Страна.ua» написало, що французька сенаторка офіційно звернулася до міністерства закордонних справ Франції, щоб там «дали оцінку неонацистському руху в Україні». Про відповідь міністерства зовнішніх справ Франції поки що не відомо.

Схоже, сенаторка Франції Наталі Гуле вирішила переключитися із власне французьких проблем на виключно українські. Наприклад, у твітері вона поширює скриншоти постів Вадима Рабиновича та близького до «ОПЗЖ» єврейського діяча Едуарда Долинського, обурюючись, що нібито президентський полк бере участь в урочистому похороні Миколи Самиціва – «колишнього нациста».

Однак і в цьому випадку «Рабіновіч напєл» французькій сенаторці повну нісенітницю. По-перше, Микола Самиців, прізвище якого неправильно написала Гуле, 7 травня 2021 року відсвяткував 99 років і звісток про його смерть не було. Самиців — член Всеукраїнського братства воїнів ОУН-УПА, член об’єднання політв’язнів України та член Конгресу українських націоналістів.

На фотографіях похорону, які опублікувала Наталі Гуле, з офіційним похоронним церемоніалом Міністерства оборони України та почесною вартою Окремого президентського полку імені Богдана Хмельницького ховали Ореста Васкула, який помер 8 червня 2021 року у віці 94 років. Орест Васкул із 1992 року очолював Київське крайове братство вояків ОУН-УПА. Тричі був арештований радянською системою, але не припиняв боротьбу. Інтерв’ю з ним вийшло на «Історичній правді» у липні 2017 року.

Очевидно, що сенаторка Франції взагалі не знає й не розуміє речей, про які робить заяви. Враховуючи цей факт, можна з великою ймовірністю припустити, що така її бурхлива діяльність є результатом маніпуляцій з боку Вадима Рабиновича.

Як відомо, напередодні у Німеччині затримали російського вченого, який шпигував на користь Росії. Він працював в одному з університетів.

Раніше Польська Агенція внутрішньої безпеки затримала колишнього діяча проросійської партії «Зміна» Януша Н. за підозрою у шпигунстві на користь РФ.

Також до трьох років позбавлення волі засудив суд данського міста Аальборг російського громадянина Олексія Нікіфорова, якого було визнано винним у шпигунстві.

Нагадаємо, що у квітні контррозвідка Служби безпеки України повідомила про затримання на території Волинської області громадянина Білорусії, що провадив розвідувальну діяльність за дорученням білоруського КДБ.