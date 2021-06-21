Збірна України поступилася у вирішальному матчі на Євро

Команда Андрія Шевченка зазнала поразки від Австрії і тепер чекатиме на результати в інших групах

Нічия потрібна була збірній України в останньому матчі групового турніру на чемпіонаті Європи з футболу. Вона зустрічалася з Австрією і, на жаль, цілі не досягла.

Як Україні після поразки від Автрії вийти в плей-оф чемпіонату Європи? Всі умови

Перший тайм пройшов не за нашим сценарієм. Австрійці виглядали на голову вище. І моментів створили стільки, що рахунок міг бути і великим. Бущан працював у поті чола. Кілька разів виручив, але одного разу і він був безсилий. Баумгартнер виявився спритнішим у нашому штрафному майданчику після подачі четвертого кутового і проштовхнув м’яч у ворота.

Зазначимо, що австрійці переграли нашу команду тактично і в швидкості. Малиновського, який феєрив в кінці сезону в «Аталанті», взагалі не було видно. Його й замінили в перерві. Вийшов Циганков і команда почала виглядати по-другому. Австрійці створювали моменти, але й біля їхніх воріт почали виникати нагоди. Одного разу вони навіть у свої ворота ледве не забили. Після подачі зі штрафного захисник невдало підставив голову, але його підстрахував воротар і відвів загрозу.

В останній чверті матчу українцям вдалося перехопити ініціативу. Небезпечних моментів, щоправда, від цього не побільшало. Австрійці грали дуже надійно. І довели справу до перемоги.

Австрійці набрали 6 очок і вийшли в плей-оф з другого місця. Українці опустилися на третю сходинку і тепер сподіватимуться на осічки збірних в інших групах. До 1/8 фіналу, нагадаємо, проходять по дві команди з групи, а також чотири з шести з числа тих, хто посяде третє місце.

Детальніше: Україна – Австрія: онлайн-трансляція матчу Євро. Бущан пропускає