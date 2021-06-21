  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Вибух під Києвом: Зеленський висловив співчуття постраждалим

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вибух під Києвом: Зеленський висловив співчуття постраждалим
    Фото: president.gov.ua

    Усього в результаті пожежі постраждали 8 осіб

    У Київській області в селі Білогородка сьогодні, 21 червня, стався вибух у п'ятиповерховому житловому будинку, після чого вогонь поширився ще на два поверхи. Під час інциденту постраждали десять людей. Двоє з них, у тому числі дитина 2008 року народження, були госпіталізовані.

    Президент України Володимир Зеленський відгукнувся на трагедію дописом у Twitter.

    «Щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини внаслідок вибуху в 5-поверхівці в Білогородці на Київщині. Причини трагедії мають бути встановлені якнайшвидше. Місцева влада й ОДА повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх помешкань», – прокоментував Зеленський у повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні під Києвом у селі Білогородка сталася пожежа в багатоповерхівці, яка супроводжувалася вибухом. Під час розбирання завалів було виявлено тіло загиблого.

    Усього в результаті пожежі постраждали 8 осіб. Двох з них в лікарні, ще шестеро після обстеження медиками від госпіталізації відмовилися.

    На місці пожежі працює 62 рятувальника. Вони евакуювали 40 мешканців багатоповерхівки. Вогонь охопив четвертий і п'ятий поверхи, а також частина даху. Загоряння ліквідували. Загрози опорних конструкцій будинку немає.

    Теги: вибух Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вибух під Києвом: Зеленський висловив співчуття постраждалим