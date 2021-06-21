Вибух під Києвом: Зеленський висловив співчуття постраждалим

Усього в результаті пожежі постраждали 8 осіб

У Київській області в селі Білогородка сьогодні, 21 червня, стався вибух у п'ятиповерховому житловому будинку, після чого вогонь поширився ще на два поверхи. Під час інциденту постраждали десять людей. Двоє з них, у тому числі дитина 2008 року народження, були госпіталізовані.

Президент України Володимир Зеленський відгукнувся на трагедію дописом у Twitter.

«Щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини внаслідок вибуху в 5-поверхівці в Білогородці на Київщині. Причини трагедії мають бути встановлені якнайшвидше. Місцева влада й ОДА повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх помешкань», – прокоментував Зеленський у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні під Києвом у селі Білогородка сталася пожежа в багатоповерхівці, яка супроводжувалася вибухом. Під час розбирання завалів було виявлено тіло загиблого.

Усього в результаті пожежі постраждали 8 осіб. Двох з них в лікарні, ще шестеро після обстеження медиками від госпіталізації відмовилися.

На місці пожежі працює 62 рятувальника. Вони евакуювали 40 мешканців багатоповерхівки. Вогонь охопив четвертий і п'ятий поверхи, а також частина даху. Загоряння ліквідували. Загрози опорних конструкцій будинку немає.