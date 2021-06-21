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    У Страсбурзі стартує сесія ПАРЄ, яка має ухвалити резолюцію щодо кримських татар

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    Асамблея також проведе дебати з проблематики переслідування політиків за свої заяви - У Страсбурзі стартує сесія ПАРЄ, яка має ухвалити резолюцію щодо кримських татар
    Асамблея також проведе дебати з проблематики переслідування політиків за свої заяви
    Фото: з відкритих джерел

    Частина делегатів прибула до Страсбурга та працюватиме фізично у палаці «Європа», решта братимуть участь у дебатах та голосуваннях дистанційно

    У Страсбурзі розпочинає роботу літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Засідання 21-24 червня відбудеться у гібридному форматі, повідомляє «Укрінформ». Частина делегатів прибула до Страсбурга та працюватиме фізично у палаці «Європа». Решта братимуть участь у дебатах та голосуваннях дистанційно через віртуальну систему.

    За проєктом порядку денного сесії, у середу, 23 червня, Асамблея проведе дебати та ухвалить резолюцію про ситуацію із кримськими татарами в окупованому Росією Криму.

    Водночас у центрі програми літньої сесії ПАРЄ є відзначення у форматі спеціальної події 10-річниці ухвалення конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція).

    У ПАРЄ планують наголосити на необхідності подальшого підписання, ратифікації та ефективної імплементації Стамбульської конвенції країнами-членами Ради Європи.

    Серед інших питань порядку денного сесії, делегати обговорять захист основоположних прав та правові наслідки запровадження так званих Covid-сертифікатів; захист соціально-економічних прав громадян в умовах пандемії та її вплив на права дітей.

    Окрім цього, Асамблея проведе дебати з проблематики переслідування політиків за свої заяви, висловлені під час політичної діяльності; відносно прозорості іноземного фінансування політичних партій під час виборчих кампаній; а також щодо посилення ролі жінок у процесі ухвалення публічних і політичних рішень.

    За умови включення до порядку денного, делегати проведуть дебати (без ухвалення резолюції) на тему: «Ситуація у Білорусі: загроза усій Європі».

    Також парламентарії обговорять європейську політику відносно діаспор і боротьбу проти афрофобії в Європі.

    До Асамблеї звернеться та відповість на запитання делегатів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, як представник нині головуючої країни у Комітеті міністрів Ради Європи (КМРЄ).

    Нагадаємо, що підконтрольний країні-окупанту так званий «Центральний районний суд Сімферополя» засудив українського активіста, колишнього політв’язня Едема Бекірова до семи років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії загального режиму і виплати штрафу в розмірі 150 тисяч рублів (55 тисяч гривень). Едема Бекірова звинуватили за сфабрикованою справою у нібито «зберіганні та перевезенні вибухових речовин».

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    Теги: суд міністр Європа ПАРЄ фінансування Стамбульська конвенція дебати час
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    У Страсбурзі стартує сесія ПАРЄ, яка має ухвалити резолюцію щодо кримських татар