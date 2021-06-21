У Страсбурзі стартує сесія ПАРЄ, яка має ухвалити резолюцію щодо кримських татар

Асамблея також проведе дебати з проблематики переслідування політиків за свої заяви

Частина делегатів прибула до Страсбурга та працюватиме фізично у палаці «Європа», решта братимуть участь у дебатах та голосуваннях дистанційно

У Страсбурзі розпочинає роботу літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Засідання 21-24 червня відбудеться у гібридному форматі, повідомляє «Укрінформ». Частина делегатів прибула до Страсбурга та працюватиме фізично у палаці «Європа». Решта братимуть участь у дебатах та голосуваннях дистанційно через віртуальну систему.

За проєктом порядку денного сесії, у середу, 23 червня, Асамблея проведе дебати та ухвалить резолюцію про ситуацію із кримськими татарами в окупованому Росією Криму.

Водночас у центрі програми літньої сесії ПАРЄ є відзначення у форматі спеціальної події 10-річниці ухвалення конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція).

У ПАРЄ планують наголосити на необхідності подальшого підписання, ратифікації та ефективної імплементації Стамбульської конвенції країнами-членами Ради Європи.

Серед інших питань порядку денного сесії, делегати обговорять захист основоположних прав та правові наслідки запровадження так званих Covid-сертифікатів; захист соціально-економічних прав громадян в умовах пандемії та її вплив на права дітей.

Окрім цього, Асамблея проведе дебати з проблематики переслідування політиків за свої заяви, висловлені під час політичної діяльності; відносно прозорості іноземного фінансування політичних партій під час виборчих кампаній; а також щодо посилення ролі жінок у процесі ухвалення публічних і політичних рішень.

За умови включення до порядку денного, делегати проведуть дебати (без ухвалення резолюції) на тему: «Ситуація у Білорусі: загроза усій Європі».

Також парламентарії обговорять європейську політику відносно діаспор і боротьбу проти афрофобії в Європі.

До Асамблеї звернеться та відповість на запитання делегатів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, як представник нині головуючої країни у Комітеті міністрів Ради Європи (КМРЄ).

Нагадаємо, що підконтрольний країні-окупанту так званий «Центральний районний суд Сімферополя» засудив українського активіста, колишнього політв’язня Едема Бекірова до семи років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії загального режиму і виплати штрафу в розмірі 150 тисяч рублів (55 тисяч гривень). Едема Бекірова звинуватили за сфабрикованою справою у нібито «зберіганні та перевезенні вибухових речовин».