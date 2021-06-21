ЄС погодив новий пакет санкцій проти Білорусі

Санкції стосуються 78 осіб та організацій з Білорусі

Рада міністрів закордонних справ Європейського союзу погодила новий пакет санкції проти Білорусі після захоплення рейсу Ryanair та арешту Романа Протасевича. Про це повідомив очільник Ради ЄС Шарль Мішель.

«Сьогодні ЄС послав новий сильний сигнал підтримки народу Білорусі, ввівши нові обмежувальні заходи. Наше послання режиму неможливо зрозуміти невірно: звільнити всіх політичних в'язнів, припинити подальші репресії, почати всеосяжний національний діалог», – заявив Мішель.

За повідомленнями ЗМІ, нові санкції стосуються 78 осіб та організацій з Білорусі. Повний список підсанкційних осіб буде пізніше опублікований у офіційному журналі ЄС.

Як раніше писав «Главком», у КДБ Білорусі надійшов на погодження проєкт акту МВС «Про встановлення переліків організацій та інших структур, нацистської символіки і атрибутики», в якому пропонується включити в цей список в тому числі біло-червоно-білий прапор і гасло «Живе Білорусь».

Як повідомлялося раніше, влада України закрила повітряний простір для білоруських авіакомпаній наприкінці травня слідом за європейськими країнами після того, як 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега, що знаходилися на борту.

На тлі інциденту польоти над Білоруссю призупинив ряд авіакомпаній, деякі держави перестали виконувати польоти в саму країну. 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу, при цьому заборона не стосується гуманітарних рейсів, а також аварійних посадок і екстрених прольотів. В свою чергу Київ висловив готовність надати свій повітряний простір для рейсів іноземних авіакомпаній в обхід Білорусі.

Згодом Білорусь заявила, що міжнародним рейсам «небезпечно» літати над Україною. Уряд країни також планує звернутися до Ради Міжнародної організації цивільної авіації ICAO для «оцінки правомірності рішення» країн, які заборонили білоруським літакам використовувати свій повітряний простір.