В Арктиці вчені виявили жахливу «бомбу» для клімату

Прісноводна «бомба» – серйозно вплине на клімат всієї північної півкулі планети

Вчені Вашингтонського університету, Національної лабораторії Лос-Аламоса і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) виявили, що вміст прісної води в Північному Льодовитому океані збільшилася на 40 відсотків за останні два десятиліття. Проникнення прісної води в Атлантичний океан може катастрофічним чином вплинути на глобальний клімат. Стаття фахівців опублікована в журналі Nature Communications.

За словами вчених, накопичення прісної води відбувається через танення арктичних льодовиків. В даний час прісна вода знаходиться поверх солоної і утримується вітрами в морі Бофорта, утворюючи щось на зразок водяного купола. Якщо вітри ослабнуть, то прісна вода проникне в північну Атлантику, включаючи море Лабрадор. Це, в свою чергу, вплине на великі океанічні течії в Атлантичному океані, а також на циркуляцію холодних і теплих вод.

Висновок дослідників заснований на моделюванні циркуляції океану, яке дозволило простежити за поширенням прісної води в морі Бофорта в період 1983-1995 років. Виявилося, що велика частина прісної води досягла Лабрадору через Канадський Арктичний архіпелаг. Під час цієї події солоність Лабрадору знизилася на 0,2-0,4 частини на тисячу частин.

Наразі обсяг прісної води в морі Бофорта в два рази більше, ніж минулого разу, і становить 23 тисячі кубічних кілометрів. Хоча точний вплив такої прісноводної «бомби» на Атлантику не можна спрогнозувати, вчені вважають, що це серйозно вплине на клімат всієї північної півкулі.

Нагадаємо, компанія Bunge збирається побудувати маслосховище і відстійник для великовантажного транспорту в Миколаєві (Інгульський район). Проте місцеві жителі протестують.

Зазначається, що на розгляд комісії винесли два питання, що стосуються компанії Bunge. Зокрема, відведення земельної ділянки в Інгульському районі, площею 120 кв.м, для будівництва естакади технологічних трубопроводів для транспортування рослинного масла, а також дозвіл на розробку проєкту під будівництво накопичувального терміналу для зерновозів із відстійником для фур.