Під посольством РФ у Києві пройшла акція з вимогою знайти зниклих кримчан

Активісти закликають Росію розслідувати факти зникнення кримчан на півострові з 2014 року

У п’ятницю, 26 січня, біля будівлі посольства Росії в Києві активісти провели акцію «За голосом одного – тисячі, мовчить тільки влада Росії». Це вже 19-а щомісячна акція в рамках кампанії Find and Free («Знайти і звільнити»), спрямованої на пошук зниклих і звільнення затриманих людей в анексованому Криму. Як



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Акція біля посольства РФ у Києві

Активісти закликають Росію розслідувати факти зникнення кримчан на півострові з 2014 року

У п’ятницю, 26 січня, біля будівлі посольства Росії в Києві активісти провели акцію «За голосом одного – тисячі, мовчить тільки влада Росії». Це вже 19-а щомісячна акція в рамках кампанії Find and Free («Знайти і звільнити»), спрямованої на пошук зниклих і звільнення затриманих людей в анексованому Криму.

Як повідомляє Крим.Реалії,під час акції близько 10 активістів розташувалися по одному біля будівлі посольства, вони тримали плакати, що закликають Росію розслідувати факти зникнення кримчан на півострові з 2014 року.

«Ми завжди проводимо акцію в різних форматах. Сьогодні ми вибрали формат одиночного пікету, який зараз використовують кримські активісти. Він свідчить про те, що якщо навіть одна людина виходить, то її чують сотні і тисячі людей. Звичайно ж, ми робимо це біля посольства Росії – оскільки ця структура несе відповідальність за всі порушення, які відбуваються в Криму», – розповіла про акцію координатор громадської організації «КримSOS» Таміла Ташева.

За даними активістів, після анексії Криму Росією зникли 44 кримчан. 17 людей знайшли, 16 – досі вважають зниклими безвісти, шістьох знайшли мертвими, ще двоє – перебувають у місцях позбавлення волі.

Як відомо, міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.