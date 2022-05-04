У Попасній та Рубіжному харчів і води залишилося на тиждень

Евакуація з міст наразі неможлива

У Луганській області, а саме у Попасній та Рубіжному харчів та води в людей залишилося лише на тиждень. Доступ до міст ускладнений, а евакуація неможлива. Про це сьогодні заявив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай.

Каже, що українська влада намагається прорватися хоча б на околиці міст та до сіл поблизу.

І додав, що на території області, яка підконтрольна українському урядові, залишається понад 50 тисяч людей.

«Треба поспішати з евакуацією, адже ситуація погіршується, 9 травня близько. Обстрілів стає все більше. Рубіжне та Попасна поки на паузі, з інших міст ми сьогодні продовжимо вивозити людей», – наголошує Гайдай.

Керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов нам у коментарі також підтвердив, що в людей у Попасній залишилось мало харчів, а у місто неможливо заїхати. Останній разі туди завозили гуманітарну допомогу 28 квітня. А наступного дня, коли в Попасну поїхали автобуси, окупанти викрали один з них, а інший розстріляли.

Нагадаємо, біля Рубіжного на Луганщині від ворожих обстрілів загинув священник.

Як повідомлялося, рашисти протягом минулої доби, 3 травня, нанесли 34 ракетно-бомбові удари по містах Луганської області. Внаслідок чого загинуло дві людини, ще дві – отримали поранення. Як вчора повідомлялося, окупанти безперестанку штурмують Луганську область. П’ять будинків росіяни пошкодили в Сєвєродонецьку, у Гірській громаді – щонайменше 12.

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