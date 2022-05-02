У Києві стартував прийом заяв до перших класів: як це зробити

В умовах воєнного стану документи будуть прийматися не лише особисто, а й в електронному вигляді або у вигляді поштових листів

Прийом документів триватиме до 31 травня

Від сьогодні, 2 травня, у столиці розпочато прийом документів до першого класу. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«В умовах воєнного стану документи будуть прийматися не тільки особисто, а й в електронному вигляді або у вигляді поштових листів. Відсутність медичної довідки не є підставою для відмови у зарахуванні», – наголосив Поворозник.

Прийом документів триватиме до 31 травня.

Цього року зарахування до перших класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених нарочним, факсом, електронною поштою на адресу школи. Якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не є підставою для відмови у зарахуванні.

Оригінали документів та медичну довідку потрібно подати до 23 серпня 2022 року включно.

«Ми сподіваємося, що 1 вересня поведемо першачків до школи!» – сказав Поворозник.

Пріоритет під час зарахування до першого класу отримають такі категорії дітей:

ті, що проживають на території обслуговування закладу;

зареєстровані внутрішньо переміщені особи;

діти, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі та діти працівників цих закладів.

Нагадаємо, що Міністерство освіти й науки перегляне шкільну програму зі світової літератури та історії через війну Росії проти України. Експертна комісія МОН має визначити, чи залишати російські твори у шкільній програмі, а якщо залишати, то – які саме.

Також повідомлялося, що Україна може ввести у школах новий предмет – військово-патріотичне виховання. Крім цього, зі шкільної програми може зникнути урок російської мови.