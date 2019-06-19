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    Під Запоріжжям загорілась електричка з пасажирами

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    Під Запоріжжям загорілась електричка з пасажирами

    Через сильне загоряння пасажирам довелося покинути вагон

    На залізничній станції спалахнув один з вагонів електрички, яка рухалась з Вільнянська через Запоріжжя-1 у Пришиб.

    Про це повідомляє Vgorode.

    Через сильне загоряння пасажирам довелося покинути вагон.

    Зараз з'ясовуються всі подробиці інциденту.

    На відео присутня ненормативна лексика.

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    От жары плавятся даже электрички! Вольнянск. #запорожьe #запоріжжя #вольнянск #вільнянськ

    Допис, поширений Это Запорожье (@its_zp)

    Раніше у Миколаївській області на ходу загорівся поїзд Миколаїв-Долинська.

    12 червня у селі Оленівка Козельщинського району під час руху загорівся маршрутний автобус сполученням Горішні Плавні - Кобеляки з 25 пасажирами всередині.

    .

    , на залізничній станції спалахнув один з вагонів електрички, яка рухалась з Вільнянська через Запоріжжя-1 у Пришиб.

    Про це повідомляє Vgorode.

    Через сильний загоряння пасажирам довелося покинути вагон.

    Запоріжжя пожежа Горішні Плавні Instagram
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