Під Запоріжжям загорілась електричка з пасажирами
Через сильне загоряння пасажирам довелося покинути вагонНа залізничній станції спалахнув один з вагонів електрички, яка рухалась з Вільнянська через Запоріжжя-1 у Пришиб.
Про це повідомляє Vgorode.
Через сильне загоряння пасажирам довелося покинути вагон.
Зараз з'ясовуються всі подробиці інциденту.
На відео присутня ненормативна лексика.
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От жары плавятся даже электрички! Вольнянск. #запорожьe #запоріжжя #вольнянск #вільнянськ
Раніше у Миколаївській області на ходу загорівся поїзд Миколаїв-Долинська.
12 червня у селі Оленівка Козельщинського району під час руху загорівся маршрутний автобус сполученням Горішні Плавні - Кобеляки з 25 пасажирами всередині.
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, на залізничній станції спалахнув один з вагонів електрички, яка рухалась з Вільнянська через Запоріжжя-1 у Пришиб.
Про це повідомляє Vgorode.
Через сильний загоряння пасажирам довелося покинути вагон.