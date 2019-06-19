Під Запоріжжям загорілась електричка з пасажирами



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Через сильне загоряння пасажирам довелося покинути вагон

На залізничній станції спалахнув один з вагонів електрички, яка рухалась з Вільнянська через Запоріжжя-1 у Пришиб.

Про це повідомляє Vgorode.

Через сильне загоряння пасажирам довелося покинути вагон.

Зараз з'ясовуються всі подробиці інциденту.

На відео присутня ненормативна лексика.

Раніше у Миколаївській області на ходу загорівся поїзд Миколаїв-Долинська.

12 червня у селі Оленівка Козельщинського району під час руху загорівся маршрутний автобус сполученням Горішні Плавні - Кобеляки з 25 пасажирами всередині.

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, на залізничній станції спалахнув один з вагонів електрички, яка рухалась з Вільнянська через Запоріжжя-1 у Пришиб.

Про це повідомляє Vgorode.

Через сильний загоряння пасажирам довелося покинути вагон.