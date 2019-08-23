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    Підготовча депутатська група сьогодні проведе засідання

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    <span>Урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня</span> - Підготовча депутатська група сьогодні проведе засідання
    Урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня

    Початок засідання заплановано на 11.30

    Чергове засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України відбудеться у п'ятницю, 23 серпня.

    Як повідомляє пресслужба парламенту, початок засідання заплановано на 11.30.

    Як відомо, до складу Підготовчої депутатської групи увійшли представники п’яти політичних сил: від партії «Слуга народу» - 17, від партії ОПЗЖ - три, від партії «Батьківщина» - два, від партії «Європейська солідарність» - два, від партії «Голос» - один.

    Цього тижня Підготовча депутатська група працює над кандидатурами в комітети Верховної Ради.

    Нагадаємо, народний депутат від партії «Слуга народу» Данило Гетьманцев повідомив, що Підготовча депутатська група з числа новообраних депутатів планує у п’ятницю, 23 серпня, визначитися щодо предметів відання майбутніх комітетів Верховної Ради дев’ятого скликання.

    Зазначимо, що партія «Слуга народу» претендує на головування у 21 профільному комітеті Верховної Ради дев’ятого скликання. Загалом їх буде 23.

    Нагадаємо, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

    Джерело: УНН

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