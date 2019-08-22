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    Суспільство

    «Слуга народу» забирає собі 21 з 23 комітетів Ради

    • Розсилка
    «Слуга народу» забирає собі 21 з 23 комітетів Ради

    П’ять керівних посад, до яких входять голова комітету, перший заступник, секретар і як мінімум два заступники мають бути розподілені відповідно до квот, - Стефанчук

    Політична партія «Слуга народу» претендує на головування у 21 профільному комітеті Верховної Ради дев’ятого скликання.

    Про це повідомив представник президента у Верховній Раді, координатор підготовчої підгрупи, що займається, зокрема, питаннями формування комітетів, Руслан Стефанчук, пише Укрінформ.

    «Є розуміння щодо представництва у комітетах, їх керівництва. Воно пов’язане з тим, що з тих п’яти керівних посад, до яких входять голова комітету, перший заступник, секретар і як мінімум два заступники, оці п’ять посад мають бути розподілені відповідно до квот... Ми вирішили щодо своїх 60 відсотків... те, на що ми претендуємо, ми вже визначили – це 21 комітет, якщо я не помиляюся, де ми хотіли б перебрати головування і взяти звичайних двох заступників. А по інших – секретар і перший заступник, ми готові передати це питання на вирішення нашим колегам»,- зазначив Стефанчук.

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    Представник президента у парламенті наголосив, що «Слуга народу» планує передати під керівництво іншим політичним силам два або три комітети.

    «Два або три комітети, я думаю, ми передамо для керівництва (опозиції – ред.), тільки керівництва, тобто, головування», - уточнив він.

    Як повідомлялося, 15 серпня «Слуги народу» назвали 23 комітети, які пропонують залишити в Раді.

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