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    Персональний склад парламентських комітетів оголосять наступного тижня

    • Розсилка
    Персональний склад парламентських комітетів оголосять наступного тижня

    Не всі політсили надали свої пропозиції щодо складу комітетів

    Підготовча депутатська група з числа новообраних депутатів планує у п’ятницю, 23 серпня, визначитися щодо предметів відання майбутніх комітетів Верховної Ради дев’ятого скликання.

    Про це журналістам розповів майбутній народний депутат від партії «Слуга народу» Данило Гетьманцев у четвер після засідання підготовчої підгрупи, яка займається питаннями формування комітетів і підготовки порядку денного урочистого засідання ВР, повідомляє Укрінформ.

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    «Ми сьогодні обговорювати технічні питання, зокрема, досить довго обговорювали вже технічні правки до предметів відання комітетів, погодили їх і вже маємо надію, що завтра, коли відбудеться нове засідання, яке заплановано на 11.30, ми проголосуємо вже в цілому за предмети відання комітетів, тобто, це питання ми знімемо», - сказав Гетманцев.

    Водночас на запитання про те, чи планує підготовча група у п’ятницю визначити персональний склад майбутніх комітетів, Гетманцев зазначив, що це питання ще не вирішено. «Ми ще не отримати від усіх політичних партій пропозиції. Я думаю, що це питання буде вирішено на початку наступного тижня», - зазначив Гетманцев.

    Він уточнив, що свої пропозиції щодо персонального складу комітетів досі не надали представники «Опозиційної платформи - За життя».

    Зазначимо, що партія «Слуга народу» претендує на головування у 21 профільному комітеті Верховної Ради дев’ятого скликання. Всього ж їх буде 23. 

    Як повідомлялося, 15 серпня «Слуги народу» назвали 23 комітети, які пропонують залишити в Раді.

    Також нагадаємо, що Порошенко та Вакарчук працюватимуть у Раді в комітеті з питань зовнішньої політики.

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