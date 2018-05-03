  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Підлітки на Запоріжжі врятували 12 людей з човна, який перекинувся у Дніпрі

    Хлопці схопили у рибалок рятувальні круги та жилети й кинулися у воду
    Надзвичайна подія сталася в селі Вільноандріївка Вільнянського району Запорізької області. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС області. Відійшовши від берега Дніпра на 100 метрів, перекинувся човен, на борту якого перебувало 12 осіб, у тому числі троє дітей. [GALLERY_BLOCK] На щастя, в цей час по причалу прогулювалися місцеві підлітки,
    • Сьогодні, 16:30
    • Розсилка

    Хлопці схопили у рибалок рятувальні круги та жилети й кинулися у воду

    Надзвичайна подія сталася в селі Вільноандріївка Вільнянського району Запорізької області.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС області.

    Відійшовши від берега Дніпра на 100 метрів, перекинувся човен, на борту якого перебувало 12 осіб, у тому числі троє дітей.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Підлітки на Запоріжжі врятували 12 людей з човна, який перекинувся у Дніпрі
    Підлітки на Запоріжжі врятували 12 людей з човна, який перекинувся у Дніпрі
    Підлітки на Запоріжжі врятували 12 людей з човна, який перекинувся у Дніпрі
    Підлітки на Запоріжжі врятували 12 людей з човна, який перекинувся у Дніпрі
    Підлітки на Запоріжжі врятували 12 людей з човна, який перекинувся у Дніпрі

    На щастя, в цей час по причалу прогулювалися місцеві підлітки, які почули крики про допомогу. Молоді люди привернули увагу до події відпочиваючих на пляжі, а після - схопили у рибалок рятувальні круги та жилети й кинулися у воду. Допомогли в порятунок і місцеві жителі зі своїми човнами і катерами.

    Першими на берег витягли жінок та дітей. Тим часом відпочиваючі викликали на берег медиків. Від допомоги потерпілі відмовились. На щастя, обійшлося без жертв.

     

    Читайте також
    ДСНС діти рятувальники Запорізька область річка Дніпро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ