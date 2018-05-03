Підлітки на Запоріжжі врятували 12 людей з човна, який перекинувся у Дніпрі
- Сьогодні, 16:30
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Хлопці схопили у рибалок рятувальні круги та жилети й кинулися у воду
Надзвичайна подія сталася в селі Вільноандріївка Вільнянського району Запорізької області.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС області.
Відійшовши від берега Дніпра на 100 метрів, перекинувся човен, на борту якого перебувало 12 осіб, у тому числі троє дітей.
На щастя, в цей час по причалу прогулювалися місцеві підлітки, які почули крики про допомогу. Молоді люди привернули увагу до події відпочиваючих на пляжі, а після - схопили у рибалок рятувальні круги та жилети й кинулися у воду. Допомогли в порятунок і місцеві жителі зі своїми човнами і катерами.
Першими на берег витягли жінок та дітей. Тим часом відпочиваючі викликали на берег медиків. Від допомоги потерпілі відмовились. На щастя, обійшлося без жертв.