Підлітки на Запоріжжі врятували 12 людей з човна, який перекинувся у Дніпрі

Хлопці схопили у рибалок рятувальні круги та жилети й кинулися у воду

Надзвичайна подія сталася в селі Вільноандріївка Вільнянського району Запорізької області. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС області. Відійшовши від берега Дніпра на 100 метрів, перекинувся човен, на борту якого перебувало 12 осіб, у тому числі троє дітей. [GALLERY_BLOCK] На щастя, в цей час по причалу прогулювалися місцеві підлітки,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хлопці схопили у рибалок рятувальні круги та жилети й кинулися у воду

Надзвичайна подія сталася в селі Вільноандріївка Вільнянського району Запорізької області.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС області.

Відійшовши від берега Дніпра на 100 метрів, перекинувся човен, на борту якого перебувало 12 осіб, у тому числі троє дітей.

На щастя, в цей час по причалу прогулювалися місцеві підлітки, які почули крики про допомогу. Молоді люди привернули увагу до події відпочиваючих на пляжі, а після - схопили у рибалок рятувальні круги та жилети й кинулися у воду. Допомогли в порятунок і місцеві жителі зі своїми човнами і катерами.

Першими на берег витягли жінок та дітей. Тим часом відпочиваючі викликали на берег медиків. Від допомоги потерпілі відмовились. На щастя, обійшлося без жертв.