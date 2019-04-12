Порошенко звільнив Гордєєва з посади голови Херсонської обладміністраці



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Андрій Гордєєв звільнений указом президента

Президент підписав указ 12 квітня

Президент Петро Порошенко підписав указ про відставку Андрія Гордєєва з посади голови Херсонської облдержадміністрації.

«Звільнити Гордєєва Андрія Анатолійовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі від 12 квітня.

Раніше повідомлялося, що 10 квітня уряд схвалив звільнення очільників Одещини і Херсонщини.

Зокрема, у середу Порошенко звільнив Максима Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації.

Як відомо, батько вбитої активістки з Херсона Катерини Гандзюк заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР, що підозрюваний в організації вбивства кримінальний авторитет Олексій Левін (Москал) нібито співпрацює з головою Херсонської облради Владиславом Мангером та головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.

Пізніше Гордєєв відкинув звинувачення у причетності до вбивства Гандзюк і закликав генпрокурора, голову СБУ та міністра внутрішніх справ перевірити викладені у зверненні Віктора Гандзюка факти.

У лютому генпрокурор Юрій Луценко поінформував, що слідство не має доказів причетності голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва до вбивства активістки Катерини Гандзюк.

5 квітня Андрій Гордєєв написав заяву про відставку.