  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко звільнив Гордєєва з посади голови Херсонської обладміністраці

    • Розсилка
    <span>Андрій Гордєєв звільнений указом президента&nbsp;</span> - Порошенко звільнив Гордєєва з посади голови Херсонської обладміністраці
    Андрій Гордєєв звільнений указом президента 

    Президент підписав указ 12 квітня

    Президент Петро Порошенко підписав указ про відставку Андрія Гордєєва з посади голови Херсонської облдержадміністрації.

    «Звільнити Гордєєва Андрія Анатолійовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі від 12 квітня.

    Раніше повідомлялося, що 10 квітня уряд схвалив звільнення очільників Одещини і Херсонщини.

    Зокрема, у середу Порошенко звільнив Максима Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації.

    Як відомо, батько вбитої активістки з Херсона Катерини Гандзюк заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР, що підозрюваний в організації вбивства кримінальний авторитет Олексій Левін (Москал) нібито співпрацює з головою Херсонської облради Владиславом Мангером та головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.

    Пізніше Гордєєв відкинув звинувачення у причетності до вбивства Гандзюк і закликав генпрокурора, голову СБУ та міністра внутрішніх справ перевірити викладені у зверненні Віктора Гандзюка факти.

    У лютому генпрокурор Юрій Луценко поінформував, що слідство не має доказів причетності голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва до вбивства активістки Катерини Гандзюк.

    5 квітня Андрій Гордєєв написав заяву про відставку.

     Читайте також: Голови летять. Порошенко розпочав кадрові чистки 
    Читайте також
    Херсонщина відставка чиновник президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ