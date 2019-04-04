Вбивство Гандзюк: Мангер відмовився проходити поліграф



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Відмовитися від експертизи очільнику Херсонської облради Владиславу Мангеру порадили його адвокати

У той же час, адвокат Мангера - Олександр Шадрін заявив, що тестування не відбулося через процедурні перешкоди

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк, викликали для проходження експертизи на поліграфі, проте тестування не відбулося за рішенням адвокатів і підзахисного. Про це повідомили в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, повідомляє УНН.

«Тестування не було за рекомендацією адвокатів. Адвокати разом зі своїм підзахисним вирішили не проходити тестування», - сказав в інституті.

У той же час, адвокат Мангера - Олександр Шадрін заявив, що тестування не відбулося через процедурні перешкоди.

«Наскільки я знаю, не з'явився слідчий, експертиза не відбулася. Оскільки не з'явився слідчий, то виникли процедурні нюанси, так як не допускали адвокатів. Напевно, виникли якісь процедурні перешкоди», - зазначив Шадрін.

У прес-службі КНДІСЕ повідомили, що слідчий сьогодні був на робочому місці.

Також нагадаємо, що суд зобов’язав Мангера здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу. 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що прокуратура буде подавати апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва, який не продовжив дії запобіжного заходу Мангеру та постановив зняти з нього електронний браслет.