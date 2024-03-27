«Підпишіть петицію»: МВС попередило про нову схему шахраїв

Правоохоронці розповіли про чергову схему зловмисників, за допомогою якої вони «полюють» на акаунти українців

Зловмисники розсилають фейкові повідомлення з проханням підписати петицію для того, щоб викрасти акаунти українців у WhatsApp. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Підпишіть петицію. Залишилося зібрати зовсім небагато – розповідаємо про нову шахрайську схему», – написали в МВС.

За даними міністерства, злочинці діють за таким алгоритмом:

пропонують проголосувати за фішинговим посиланням;

просять увійти у WhatsApp;

отримують доступ до вашого акаунта.

Водночас правоохоронці пояснили українцям, як вберегти себе. Для цього необхідно дотримуватись кількох правил:

не переходьте за сумнівними посиланнями, які вам надіслали з невідомого номеру.

перевіряйте отриману інформацію.

«Не давайте шахраям вас ошукати. В інакшому випадку – звертайтеся за допомогою до поліції. Бережіть себе", – додали в МВС. Правоохоронці також наголосили, що посилання на офіційний сайт «Електронні петиції» виглядає так: https://petition.president.gov.ua.

Нагадаємо, за минулий рік було відкрито 82 609 кримінальних проваджень за звинуваченнями у шахрайстві. Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році, коли вперше за тривалий час в Україні спостерігався сплеск активності аферистів. Востаннє рекорд у справах за цим кримінальним провадженням був встановлений у 2013 році – тоді кількість нових проваджень сягла 47 142. Після цього цифра йшла на спад аж до початку повномасштабного вторгнення.

Як раніше повідомлялося, 71-річна пенсіонерка з Сумщини стала жертвою шахрая, який видавав себе за нареченого з-за кордону. Жінка втратила 90 000 гривень, повіривши невідомому, який вдавав з себе закоханого в неї іноземця.