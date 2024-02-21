У 2023 році кількість справ про шахрайство сягла історичного максимуму

У 2023 році в Україні зафіксовано найвищий показник шахрайства за останні 11 років

Під час повномасштабної війни в Україні стрімко зростає рівень шахрайства

У 2023 році в Україні було відкрито понад 82 тис. кримінальних проваджень за ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Це найвищий показник за останні 11 років. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Офісу генпрокурора.

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За минулий рік було відкрито 82 609 кримінальних проваджень за звинуваченнями у шахрайстві. Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році, коли вперше за тривалий час в Україні спостерігався сплеск активності аферистів.

Востаннє рекорд у справах за цим кримінальним провадженням був встановлений у 2013 році – тоді кількість нових проваджень сягла 47 142. Після цього цифра йшла на спад аж до початку повномасштабного вторгнення.

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Повідомляється, що вже у січні 2024 року було зафіксовано новий антирекорд – 8 421 відкритих проваджень. Це в 1,4 раза більше, ніж у січні 2023 року.

Водночас справ про шахрайство, які доходять до суду, від початку вторгнення поменшало. У 2021 році їх було 34%, а протягом двох останніх років – лише 18%.

Нагадаємо, дані опитування, яке Національний банк України (НБУ) провів разом з компанією «Опендатабот» у жовтні минулого року, свідчать, що жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті.